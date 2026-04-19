Vasseur remet Ferrari ’sur la bonne voie’, un ancien pilote se dit ’impressionné’

L’ancien pilote de F1 Jean Alesi a apporté son soutien à Ferrari pour que l’écurie améliore ses performances à l’avenir, insistant sur le fait que l’équipe est sur la bonne voie pour jouer un rôle aux avant-postes lors des prochaines saisons, alors que la saison 2025 avait été très difficile.

La presse italienne et les tifosi se sont montrés de plus en plus virulents dans leurs critiques envers l’équipe et la direction, et même Alesi, qui garde toujours un œil attentif sur les Rouges, avait formulé des critiques inhabituellement dures à l’époque, mais revient dessus maintenant.

"Au début, je souffrais parce que j’avais dit que nous avions trouvé quelque chose" a confié Alesi à RacingNews365. "À la fin de la saison, quand on m’a demandé comment s’était passée la saison de Ferrari, j’ai répondu ’une catastrophe’."

"C’était une catastrophe, mais je n’ai rien dit de mal. J’ai juste dit des faits. Et je suis très heureux de la façon dont ils commencent la saison maintenant, car ils sont arrivés avec une vraie Ferrari. Je suis très impressionné."

Depuis sa prise de fonction, Vasseur a remodelé la structure de Ferrari, réorganisant l’équipe et la renforçant dans plusieurs domaines. L’un des signes les plus visibles de cette nouvelle philosophie est le retour de la créativité sur le plan technique, et de solutions osées.

"Fred, depuis le premier jour, fait un super boulot. Être directeur d’équipe doit être, car je ne sais pas ce que c’est, mais cela doit être quelque chose d’incroyablement complexe. Mais chez Ferrari, c’est encore une autre histoire. C’est multiplié par 100 %."

"Je pense que c’est une combinaison de tout. À l’heure actuelle, il n’y a pas une seule personne qui peut faire la différence dans une structure de F1. C’est incroyable. Quand je regarde une voiture actuelle, je me dis ’oh mon Dieu’. Il faut avoir un immense expert technique dans chaque secteur."

"Chacun a sa propre idée. Il est très important d’avoir un patron qui rassemble tout cela. C’est pourquoi Vasseur était très agacé l’année dernière, car pour lui, c’était un travail très, très dur de fédérer tout le monde."

"Il y avait beaucoup de critiques sur l’équipe, sur lui, et cela a complètement détruit l’équilibre de l’écurie. Maintenant, ce n’est que le début de la saison, mais on dirait que Ferrari est sur la bonne voie."

Le Français voit de bonnes perspectives pour la saison de Ferrari, car le championnat est encore long, et il souligne que la performance dans la course au développement sera le facteur décisif.

"C’est un long championnat. Tout repose sur le développement de la voiture, car ils se sont présentés avec une bonne voiture. Meilleure que la plupart des autres voitures, mais un peu en dessous de la Mercedes."

"Mais ils ont des concurrents comme McLaren, qui ont le même moteur que Mercedes et qui ont gagné le championnat ces deux dernières années. "La bataille pour le développement ne sera donc pas facile. N’oubliez pas non plus Red Bull. Red Bull, je veux dire, ils ont Max... et Max, c’est Max !"

Alesi considère l’autre pilote de l’équipe, Charles Leclerc, comme le meilleur de la grille actuelle avec Verstappen, et pense donc que le duo de pilotes de Ferrari est plus que prêt pour une lutte pour le titre, car il voit toujours le feu sacré en Lewis Hamilton.

"Oui, bien sûr. Il a gagné sept titres mondiaux. C’est toujours gratifiant pour lui de faire partie du développement d’un grand projet, même si c’est difficile quand une saison est très longue. C’est dur de toujours se sentir bien."

"La presse italienne l’a critiqué à un moment donné, et ce n’était pas juste, mais encore une fois, nous avons vu en Chine, nous avons vu à Melbourne qu’il est bien là. Charles, c’est Charles. Charles est très haut dans mon classement des pilotes. Max et Charles sont les meilleurs pour moi."