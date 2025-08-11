Malgré une cote en hausse, Albon veut voir ’jusqu’où Williams F1 peut aller’

Alex Albon affirme que son attention reste pleinement tournée vers Williams F1, malgré la hausse de sa cote en Formule 1 cette année. Des rumeurs avaient même fait état d’un intérêt de Red Bull, où il avait passé un an et demi en 2019 et 2020, mais il réfute une quelconque envie d’ailleurs.

"J’ai l’impression d’avoir investi tellement de temps, d’énergie et d’âme pour faire progresser cette voiture dans la hiérarchie" a déclaré Albon. "C’est clair que ma valeur a augmenté cette année, mais mon objectif reste Williams. Mon contrat est encore assez long, et je veux voir jusqu’où nous pouvons aller."

L’an dernier, alors qu’il était déjà lié à Williams jusqu’à fin 2025, Albon a prolongé son contrat pour une durée "pluriannuelle", comprise au moins jusqu’en 2027. Satisfait par son début de saison, il constate que seule McLaren a plus progressé que Williams au cours des dernières années.

"Quand je regarde Williams et la trajectoire que nous suivons, je ne pense pas qu’il y ait une autre équipe qui ait connu une progression aussi rapide et continue, année après année. Je sens, à tort ou à raison, que j’ai fait partie de ce processus, et je veux voir jusqu’où cela peut aller."

Lorsqu’on lui a demandé si ses bonnes performances face à un coéquipier aussi expérimenté étaient une forme de validation, Albon a validé cela : "Oui, c’est peut-être plus une validation pour vous que pour moi. Personnellement, j’ai toujours eu le sentiment d’être performant chez Williams. Je me suis senti à l’aise très rapidement."

Il cite également son court passage chez Red Bull comme une étape clé dans son développement : "J’ai beaucoup appris durant mon temps chez Red Bull, et ensuite j’ai gagné en expérience. Je suis devenu de plus en plus fort chaque année."

Albon n’a pas manqué de saluer le travail des équipes à Grove, qui ont produit la FW47, sans doute la meilleure voiture de Williams depuis son arrivée en 2022, et lui ont permis de signer plusieurs top 5 depuis le début de l’année.

"Cette année semble être une année exceptionnelle. Je le dis souvent, mais je pense que l’équipe a fait un travail fantastique pour me donner une voiture avec laquelle je peux obtenir de bons résultats. Tout semble bien se passer en ce moment. Je suis à l’aise dans la voiture, et elle est beaucoup plus prévisible à piloter."

"Elle est plus facile à conduire à la limite. On n’a plus ces réactions imprévisibles qui, l’an dernier, pouvaient parfois nous envoyer dans le mur. Cela construit la confiance, et on peut alors exploiter la voiture de plus en plus. Une fois que tu es vraiment à l’aise, tu peux livrer de bonnes courses, régulières – et c’est ce qu’on fait cette année."