Alonso : la vision que les fans ont des performances des pilotes ’n’est pas la réalité’

Fernando Alonso pense que les fans de Formule 1 n’ont pas idée du rôle crucial joué par les performances des monoplaces. Le pilote Aston Martin F1 regrette que le public puisse penser qu’un pilote est devenu soudainement bon ou mauvais selon ses résultats bruts, sans voir le travail abattu en coulisses.

"Les fans et les téléspectateurs n’ont pas une vision complète de ce qui se passe et de la différence de performances entre les voitures" a déclaré Alonso, qui a pris son propre exemple et celui de Nico Hülkenberg, à côté de lui au moment de ces propos.

"Si l’année prochaine, prenons Nico et moi-même, nous avons des voitures gagnantes et nous remportons huit courses consécutives et nous nous battons pour le championnat, alors ils penseront que nous avons mangé quelque chose de différent pendant l’hiver ou que nous avons suivi un programme d’entraînement différent et que nous avons appris à conduire pendant l’hiver."

"Ce n’est pas vraiment la réalité. Nous nous entraînons tous les jours, nous mangeons tous les jours, nous voyageons tous les jours, nous allons tous les jours au simulateur."

"Nous essayons de nous améliorer chaque jour avec nos équipes. Lorsque nous obtenons un résultat, nous essayons simplement de le partager avec eux et nos fans à travers le monde, mais ils ne sont pas notre priorité."

L’Espagnol insiste néanmoins sur le fait qu’il ne veut pas ici faire insulte aux fans, à leur compréhension du sport ni à leur rôle : "Nous aimons les fans, mais nous ne nous demandons pas s’ils se rendent compte de la qualité ou de la médiocrité de notre pilotage."

"Je pense que cela concerne davantage l’équipe et l’aspect technique du sport. Nous essayons simplement de gagner des courses, de travailler au mieux avec notre équipe et d’être performants."