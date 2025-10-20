Malgré une belle 4e place à Austin, Hamilton prend un record peu glorieux chez Ferrari

Lewis Hamilton est désormais le pilote Ferrari qui devra attendre le plus longtemps sans podium avec la Scuderia de toute l’histoire de la F1.

Le septuple champion du monde continue d’attendre son premier podium en Grand Prix avec Ferrari, terminant quatrième du Grand Prix des États-Unis.

La disette de podiums d’Hamilton en rouge s’étend désormais à 19 courses. Ce nombre dépasse celui de Didier Pironi, qui a finalement décroché son premier podium pour la Scuderia lors de son 19e départ pour l’équipe. Pironi a signé son premier top 3 au Grand Prix de Saint-Marin 1982, il y a 43 ans.

Hamilton estime tout de même que sa quatrième place est encourageante pour lui et son équipe.

"Bon résultat, résultat incroyable pour l’équipe. Troisième et quatrième, ce sont de bons points. C’est super de finir devant les Mercedes pour marquer ces points et même devant les McLaren, donc définitivement positif."

Malgré un départ difficile, Hamilton retient avant tout la progression de son équipe : "Nous avons avancé, même après un mauvais départ. Beaucoup de points positifs à tirer d’ici."

Toujours animé par l’ambition de viser plus haut, le Britannique garde toutefois les pieds sur terre.

"Naturellement, je veux être plus haut, donc je dois simplement continuer à travailler. Nous sommes clairement sur la bonne voie."

Sur le plan stratégique, Hamilton a reconnu que le choix des pneus avait joué un rôle déterminant dans le résultat final : "C’était compliqué, je pense que c’était clairement la stratégie la plus rapide pour Charles [Leclerc] de partir en pneus tendres. Pour moi, j’ai perdu énormément de temps, j’étais juste derrière lui avant son arrêt, et ressortir avec dix secondes de retard, c’était trop pour espérer combler l’écart."

Malgré cette frustration, Hamilton préfère retenir les signes encourageants d’un week-end où sa monoplace, pourtant dépourvue de récentes évolutions, s’est montrée compétitive.

"Si l’on considère que nous n’avons pas apporté de mises à jour, le fait d’être dans la bataille montre que l’équipe a fait un excellent travail. J’espère que tout le monde à l’usine en est fier. Nous sommes sur la bonne voie. Je suis tout près, toujours pas sur le podium, mais je continuerai à essayer."