Huitième en course, Hülkenberg était ’déterminé à rebondir’ après sa déception du Sprint

Nico Hülkenberg a pu réparer sa frustration de la veille à Austin en terminant huitième de la course principale. Le pilote Sauber F1 s’était qualifié quatrième au Sprint mais a abandonné au premier virage, mais il a glané quatre points ce dimanche.

Initialement 11e, il a profité de l’accrochage entre Carlos Sainz et Andrea Kimi Antonelli pour gagner deux places, et de la frayeur d’Oliver Bearman derrière Yuki Tsunoda pour remonter d’un rang.

"Une journée difficile hier, une grosse déception avec ce virage 1. On était déterminés à rebondir, j’ai eu un peu d’aide de Carlos pour faire mieux que dixième, mais c’était une bonne course, bien exécutée, donc je suis globalement content" a déclaré Hülkenberg, qui ne sait pas à quoi s’attendre le week-end prochain.

"C’est toujours cas par cas, week-end par week-end. C’était un peu inattendu d’être compétitifs ici, donc difficile de savoir à quoi s’attendre à Mexico, un circuit totalement différent, des conditions différentes, je ne veux pas faire de prédictions et je préfère laisser la surprise arriver vendredi."

Gabriel Bortoleto a eu un accrochage avec Alex Albon au départ à la suite d’une erreur du pilote Williams, mais cela n’a rien changé à sa course : "Je pense qu’on s’est touchés, je ne l’ai pas vu, je crois qu’il a touché mon train arrière et il a fait un tête-à-queue, mais c’est tout. La course était ennuyeuse."

"On a perdu quelques opportunités, on aurait pu faire différemment avec la voiture de sécurité virtuelle, mais quand on part de si loin, c’est difficile de remonter, surtout quand on est un peu coincé derrière d’autres voitures. Il y a des sections rapides ici et quand on arrive dans une ligne droite, les pneus sont cramés."