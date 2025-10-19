’On ne court pas comme ça’ : Bearman tacle un ’très dangereux’ Tsunoda

Oliver Bearman a terminé neuvième du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, et le pilote Haas F1 déplore une défense très dangereuse de Yuki Tsunoda qui lui a valu un tête-à-queue et au moins une place de perdue face à Nico Hülkenberg.

Le Japonais s’est décalé dans le double gauche menant à une épingle et a freiné sur la trajectoire, ce qui a surpris le Britannique, qui a mis un coup de volant vers l’intérieur et a fait une toupie.

"En commençant le week-end, si vous m’aviez dit huitième du Sprint et neuvième en course, j’aurais dit que c’était très bien. Un bon week-end, de bons points pour l’équipe, je pense qu’on pouvait faire mieux aujourd’hui" a déclaré Bearman, qui a taclé Tsunoda pour sa manœuvre.

"Je pense que ce qu’il a fait était très dangereux, contre l’esprit des règles et contre l’esprit de la course. Ce n’est pas comme ça que l’on a été élevés pour courir, ce n’est pas comme ça que l’on court à ce niveau, et ce n’est pas la manière qu’on veut apprendre aux enfants à courir."

"Car on ne devrait pas bouger en réaction à une autre voiture, et c’est ce qu’il a fait selon moi. Bien que j’aie évité un accident, j’ai perdu deux positions et c’est très décevant, car il y avait la possibilité de faire mieux."

"Au moins huitième et peut-être septième car j’avais plus de rythme que lui. Mais j’ai l’impression qu’il a fait des attaques désespérées, en Sprint il attaquait de loin au premier virage, pareil en course, ce sont beaucoup de risques et j’aurais dû laisser plus de marge."

Il se félicite néanmoins de belles performances récentes : "On continue sur une tendance, c’était très solide à Singapour, on est sur cette dynamique depuis longtemps, on en est à deux courses de suite dans les points, et dans un bon état d’esprit avant le Mexique."

Esteban Ocon n’espérait pas grand chose après avoir été éliminé en Q1, et sa stratégie avec les pneus durs au départ a été le pire choix possible tant les gommes arborant les flancs blancs ne fonctionnaient pas.

"Ca a été un week-end très difficile, on n’a pas fait les bons choix. On est partis en pneus durs, moi Isack [Hadjar] et Alex [Albon], et on a montré à tout le monde que ce n’était pas le pneu à choisir. Tout le monde a fait une stratégie medium-tendre ou tendre-medium en évitant les durs" note Ocon.

"On a perdu énormément de positions, j’en ai gagné trois ou quatre au départ et je me suis fait doubler dans les tours suivants, je n’avais aucun rythme. En mediums, j’avais un meilleur rythme mais je n’ai jamais pu rattraper ce que j’avais perdu durant les 25 premiers tours."