Malgré un nouveau podium, Russell ne se voit pas comme un prétendant au titre F1

Monsieur Dimanche a encore frappé : discret et solide, comme à son habitude depuis le début d’année, George Russell a ramené une superbe 2e place de Bahreïn, son meilleur résultat de l’année et son 3e podium en 4 Grands Prix.

Le pilote Mercedes F1 a pourtant eu très chaud puisqu’il a connu de multiples problèmes en fin d’épreuve (problèmes de DRS, de brake-by-wire, volant en souffrance, pédales longues…). Tout a failli tourner au vinaigre et Lando Norris est passé à un cheveu de lui piquer sa 2e place !

Mais George Russell, impérial, a montré qu’il pourrait bien être un challenger pour le titre si le rythme de développement de sa Mercedes F1 suit.

« Oui, c’était extrêmement difficile sur la fin. J’ai eu toutes sortes de problèmes avec la voiture. Le volant, je perdais toutes mes données, et la pédale de frein est passée en mode défaillance, donc j’ai dû faire plein de réinitialisations. Une minute les freins fonctionnaient correctement, la minute suivante non. Honnêtement, j’étais bien content quand j’ai vu le drapeau à damier. »

George Russell a été sous enquête aussi pour avoir activé manuellement son DRS, une enquête finalement classée sans suite. Le pilote Mercedes F1 n’a rien gagné dans l’affaire, a-t-il martelé.

« Oui, je ne sais pas vraiment comment c’est arrivé. C’était lié à tous ces problèmes que nous avions. Dès que j’ai vu qu’il s’était ouvert, j’ai relâché l’accélérateur. J’ai perdu deux dixièmes. Ça ne s’est plus reproduit ensuite. Je n’ai même pas appuyé sur le bouton DRS – j’ai appuyé sur un autre bouton et il s’est ouvert. Comme je l’ai dit, j’ai perdu bien plus que je n’ai gagné – je ne pense même pas avoir gagné quoi que ce soit puisque c’est resté ouvert moins d’une seconde. »

Avec tous ces problèmes, est-ce l’une des deuxièmes places les plus satisfaisantes de sa carrière ?

« Oui, enfin… je n’ai pas eu tant de deuxièmes places, pour être honnête. J’ai eu quelques troisièmes places, mais on ne s’attendait pas du tout à être proches de McLaren ce week-end. Se qualifier en première ligne, c’était déjà une vraie surprise. »

« Et puis, en voyant Lando juste derrière moi au premier tour, je me suis dit : “Il va me doubler et s’envoler.” Oscar a fait un travail incroyable pour contrôler la course, mais réussir à garder Lando derrière moi, j’en étais vraiment, vraiment satisfait. »

La Mercedes F1 est bien née et constitue la 2e force du plateau. Ce début de saison, George Russell, M. Podiums, fait donc le plein de confiance. Surtout que la Mercedes F1 a fonctionné en conditions chaudes, et c’est une autre bonne surprise.

« Oui, beaucoup de confiance, pour être honnête. C’était notre vrai test. On savait que notre voiture aime les conditions froides, donc la compétitivité montrée en Chine et à Suzuka n’était pas une énorme surprise. Mais ici, à Bahreïn, c’était le point d’interrogation. »

« Et on a encore eu un bon week-end. Donc c’est encourageant pour la saison. »

Russell ne se voit pas comme un prétendant un titre

George Russell n’a pas encore gagné de course, mais il s’impose comme un des candidats au titre. En outsider derrière les McLaren F1 et Max Verstappen certes, mais comme un candidat potentiel. Qu’en pense-t-il ?

« J’adorerais le dire, mais je ne pense pas que ce soit le cas, honnêtement. McLaren est juste trop dominant pour le moment. Je pense que ce que l’on a vu ce week-end à Bahreïn est probablement leur pic de performance. »

« Et ce qu’on a vu en Chine et à Suzuka, c’était peut-être leur scénario le plus faible – et ils ont quand même gagné une course sur deux. Donc on doit continuer à ramasser les points, ramasser les miettes. Et ce week-end, on a ramassé les miettes pour aller chercher une 2e place – et on l’a fait à Melbourne aussi pour obtenir une 3e place. Je ne m’attends pas à ce que cela continue très longtemps, mais qui sait. »