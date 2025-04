Red Bull explique pourquoi elle s’inquiète de perdre Verstappen

Alors que la performance de Red Bull se dégrade au rythme de l’humeur de Max Verstappen, les spéculations refont surface quant à la perte de son pilote vedette.

Alors que les bouchons sautaient chez McLaren, tandis que Lando Norris et Oscar Piastri occupent les deux premières places du classement des pilotes, une réunion d’urgence était déjà en cours chez Red Bull.

Christian Horner, Helmut Marko, Pierre Waché et Paul Monaghan discutaient avec frénésie d’une soirée difficile sous les projecteurs. Un peu plus tard, Marko a été aperçu en pleine discussion assez tendue avec le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen.

Le quadruple champion du monde lui-même n’avait cependant aucune intention de s’engager dedans.

"Pas pour le moment," a déclaré Verstappen, interrogé avant de quitter le circuit de Sakhir sur le fait qu’il n’avait pas assisté à cette réunion. "J’ai dit à Raymond d’y aller, je n’en avais pas envie."

Il a insisté sur le fait que ses difficultés à terminer au-delà de la 6e place ne le surprenaient pas sur un circuit aussi dégradé que Bahreïn.

"J’avais déjà prévenu lors des essais hivernaux ici. J’ai dit à mon équipe : ’Attention, l’écart est d’une demi-seconde’ et cela s’est maintenant vérifié. Sur ce point, j’avais donc raison."

À lire également Horner répond à Verstappen : nous savons où se situent les problèmes

Horner a très peu parlé aux médias hier et c’est le Dr Marko qui a joué le SAV.

"Notre voiture est tout simplement déséquilibrée. Et nous ne savons pas quel est le problème. Je soupçonne qu’il s’agit principalement d’un problème aérodynamique."

Lors de la réunion d’urgence tenue avant la course de Suzuka, Red Bull aurait décidé d’apporter des changements immédiats, notamment sur la façon dont l’équipe aborde les Grands Prix le vendredi.

"Nous devons remettre en question notre approche," a admis Marko. "Par exemple, nous devons améliorer notre programme en essais libres et utiliser davantage le moteur pour comprendre notre position."

"Nous avons d’excellents collaborateurs, mais ils doivent faire preuve d’introspection et chacun doit être ouvert et honnête. Nous savons que la voiture n’est pas compétitive. Mais pourquoi ?"

Pour Verstappen, qui a lancé à Bahreïn qu’il abandonnait presque ses chances de remporter un cinquième titre consécutif, Marko n’a pas de bonnes nouvelles.

"À court terme, nous ne pouvons rien faire techniquement."

"Au moins, en Europe, nous devrions espérer des progrès. Mais avec une telle performance, nous ne pourrons pas défendre notre titre de champion du monde. Et ce n’est pas bon signe, car nous risquons de perdre Max Verstappen."

On pense que si Verstappen quitte le top 3 du classement, une clause de sortie sera activée.

"L’inquiétude est grande comme je le disais après la course. Il faut des progrès pour lui permettre de gagner. Nous sommes très inquiets et il se passe des choses en ce moment."

Si Horner s’est peu exprimé, il a toutefois réagi à l’activation de la clause de sortie. Et il était moins défaitiste que l’Autrichien.

"C’est un championnat de 24 courses. Nous avons huit points de retard au championnat des pilotes. Nous savons que nous devons progresser très vite. Il était donc important de marquer des points ; Max s’est battu pour chaque point possible dans une voiture difficile. C’est le résultat final qui compte."

Red Bull ne sait pas exactement ce qui se passe, et il a été demandé au directeur de Mercedes, Toto Wolff, s’il était de plus en plus enthousiaste à l’idée de pouvoir recruter Verstappen pour 2026. Son équipe se retrouve clairement en position de force, avec des progrès très clairs en 2025 et un moteur que l’on annonce déjà être le meilleur pour 2026.

"Nous gardons les pieds sur terre," a répondu Wolff. "Nous sommes satisfaits de la situation actuelle."

Le problème pour Wolff, c’est que George Russell – dont le contrat arrive à échéance – est actuellement en pleine forme. Ralf Schumacher, en revanche, est convaincu que Verstappen ira se présenter à Wolff.

"Je pense que la partie est terminée chez Red Bull. Le seul espoir pour eux est que la Red Bull se mette soudainement à concourir pour la victoire à Imola. Mais dans la position de Verstappen, il est logique qu’il veuille viser la victoire."

"Il a la possibilité de choisir la meilleure voiture du paddock, et Red Bull n’en a évidemment pas une."

Mais avec les rumeurs de départ de Verstappen qui vont s’intensifier, Red Bull pourrait devoir envisager des mesures drastiques, comme le retrait de personnalités importantes de leurs postes actuels. Des têtes pourraient-elles tomber ?

"Ce n’est pas une question qui se pose pour l’instant," conclut Marko.