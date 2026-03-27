Red Bull n’a ’jamais trouvé le bon équilibre’ ce vendredi à Suzuka

Red Bull continue de vivre un début de saison difficile, et la première journée du Grand PRix du Japon n’est pas pour rassurer l’équipe de Milton Keynes. Max Verstappen était dixième après les EL2, et le quadruple champion du monde n’était pas satisfait.

Interrogé sur les problèmes qu’il rencontre, il a détaille ceux-ci et craint qu’ils ne soient pas possible de les corriger avant la séance qualificative, et donc la course, ce qui lui laisse envisager un week-end compliqué.

"Ouais, pas terrible pour être honnête. Manque d’équilibre, d’adhérence. Deux essais opposés entre les EL1 et les EL2. Et ouais, aucun des deux n’était bon. Donc de notre côté, oui, il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre pourquoi on rencontre ces gros problèmes en ce moment."

"Mais en effet, ce n’était pas une bonne journée. On essaie de corriger un truc et on en découvre un autre. On n’arrive jamais à trouver le bon équilibre."

Interrogé sur ses idées quant à la stratégie à adopter avant les qualifications de samedi, il a reconnu qu’une solution pourrait prendre du temps.

"Oui j’en ai une, mais c’est très difficile à résoudre pour le moment, donc je ne m’attends pas à des miracles du jour au lendemain. Il faut juste qu’on comprenne mieux nos problèmes, d’où ils viennent."

Il a également expliqué pourquoi, à un moment donné, sa voiture semblait rouler au ralenti.

"C’est comme un réglage de la FIA ​​ : si le régime moteur descend trop bas, on perd de la puissance. Cela arrive parfois, surtout lorsqu’on roule lentement et qu’on essaie de laisser passer une voiture en tour rapide, sans rétrograder assez vite, ce qui fait chuter le régime moteur."

"On passe alors en mode sécurité, et il faut attendre 10, 15, 20 secondes avant de retrouver de la puissance. C’est juste un bug, ou quelque chose comme ça."

Isack Hadjar était 15e de la journée, et le pilote français n’a pas été des plus rassurants pour la suite du week-end, même s’il espère encore inverser la tendance.

"Aujourd’hui n’était pas notre meilleure journée. Nous avons eu du mal avec l’équilibre et l’adhérence lors des deux séances, ce qui nous a empêchés de réaliser les tours que nous aurions souhaités. Lors des ELe2, nous avons amélioré le comportement de la voiture, mais nos temps au tour étaient encore un peu loin du compte" note Hadjar.

"Je ne me sens pas aussi à l’aise dans la voiture que je le voudrais, mais je suis sûr qu’avant demain, nous pourrons renverser la tendance et nous mettre en meilleure position pour les qualifications."

L’ingénieur en chef de Red Bull Racing, Paul Monaghan, a reconnu que la journée avait été difficile et qu’il restait du travail à accomplir pour samedi.

"Il faut simplement considérer notre position relative. Ce ne sont pas les standards que nous nous sommes fixés, ni ceux que Max nous impose."

"Nous avons donc identifié quelques problèmes. Il s’agit maintenant de les confirmer. Pouvons-nous les comprendre suffisamment bien pour pouvoir les influencer, les corriger, bref, les résoudre pour demain ?"

"On verra comment se déroulera la journée de demain. Mais oui, aujourd’hui a été une journée difficile."

Red Bull était l’une des rares équipes à apporter des améliorations significatives au Japon, notamment au niveau des pontons, du fond plat et du capot moteur.

Monaghan a noté que malgré les problèmes de conception plus généraux, la monoplace semble fonctionner comme prévu.

"Géométriquement, c’est un changement important. Un grand merci à tous ceux qui sont venus à Milton Keynes, car cela a représenté un effort considérable."

"Si notre interprétation de ce qui s’est passé aujourd’hui est correcte, la voiture se comporte bien, mais certains aspects ne sont pas optimaux pour le moment. Ce sont ceux-là que nous devons corriger pour demain."