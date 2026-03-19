La FIA nomme un nouveau directeur de course adjoint en F1

L’organigramme de la direction de course en Formule 1 connaît une évolution notable avec l’arrivée de Paul Burns (à droite sur la photo). L’Irlandais sera le nouvel adjoint du directeur de course, Rui Marques, et il accède ainsi à des responsabilités de premier plan au sein de la FIA.

Cette promotion intervient pour stabiliser l’encadrement des Grands Prix après une courte période de vacance du poste en tout début de saison 2026. Le nouveau numéro deux de la direction de course n’est pas un inconnu des instances.

Après avoir fait ses armes sur les circuits britanniques et irlandais, il a rejoint les rangs de FOM pour assurer la certification des résultats officiels. Son entrée à la FIA en 2023 a marqué un tournant, le voyant gravir les échelons des opérations de course F1, ainsi qu’en F2.

Cette réorganisation fait suite au départ de Claire Dubbelman, l’ancienne adjointe, qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto et a expliqué son choix sur les réseaux sociaux.

"Après presque une décennie à la FIA, j’ai senti que j’avais atteint un point où j’avais maximisé toutes les opportunités qui s’offraient à moi au sein de l’organisation" a écrit Dubbelman. "Ce changement ne consiste pas à s’éloigner de la FIA, mais à assumer un rôle dans un nouvel environnement qui me met au défi à un niveau supérieur."

"Cela m’offre une perspective pour contribuer et développer le sport d’une manière que je ne voyais pas possible dans mon rôle précédent. Je suis sincèrement ravie d’être en Arabie saoudite et il y a tellement d’opportunités ici."

"En étant ici, j’ai le sentiment de faire partie de son avenir, en aidant la Fédération saoudienne du sport automobile à ouvrir la voie, en facilitant le talent et les infrastructures pour que le sport puisse prospérer."