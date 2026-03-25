Madring : un chantier loin d’être terminé et qui inquiète la F1 à 6 mois du GP d’Espagne

Le futur circuit urbain de Madrid poursuit sa construction. À quelques mois de ses débuts en Formule 1, le Madring F1 Circuit a dévoilé une nouvelle mise à jour sur l’avancée de ses travaux, marqués notamment par une étape clé dans la construction de son virage le plus spectaculaire... mais aussi un état d’avancement qui fait peur à moins de 6 mois du Grand Prix !

Long de 5,4 km, le tracé doit accueillir le Grand Prix d’Espagne dès septembre prochain, dans le cadre d’un accord de long terme signé avec la F1 en 2024. Il est prévu qu’il accueille la 14e manche du championnat, venant ainsi renforcer la présence espagnole au calendrier aux côtés du Circuit de Barcelone.

Le week-end dernier, plusieurs médias ont pu visiter le site, encore largement en chantier. Un terrain sans aucune construction encore, si ce n’est le tracé de la piste et la pose des premières couches d’asphalte. De quoi inquiéter sérieusement la F1 probablement. Aucune tribune ou installation avancée sur toute cette zone du circuit !

Mais les organisateurs ont tenu à être rassurants et marquer aujourd’hui les esprits avec une annonce symbolique : le début du revêtement de "La Monumental", un virage qui s’annonce déjà comme l’un des points forts du circuit (voir d’autres photos ci-dessous).

Décrit officiellement comme le plus long virage relevé du calendrier, La Monumental impressionne par ses caractéristiques. D’une longueur de 550 mètres et en forme de demi-cercle, il affiche un banking extrême de 24 %. Les pilotes devraient y passer environ six secondes, atteignant une hauteur maximale de 10 mètres.

La construction de ce virage a représenté un défi technique majeur pour les équipes en charge du projet.

"La pose de la première couche de base du virage 12 a été l’une des tâches techniques les plus exigeantes de tout le projet," explique le circuit.

"En raison de sa géométrie et de son inclinaison prononcée, c’est la zone la plus complexe du tracé à réaliser, nécessitant une précision au millimètre."

Pour répondre à ces exigences, des moyens inhabituels ont été déployés : "Afin de garantir cette précision, deux finisseurs de dernière génération ont été utilisés en parfaite synchronisation - une configuration opérationnelle peu courante qui a permis d’assurer la continuité et l’uniformité de l’asphalte sur un tracé de cette nature."

"Les dimensions du virage 12 ont nécessité plus de 1 800 mètres cubes d’enrobé, soit l’équivalent de la couverture complète de la pelouse du Stade Santiago Bernabéu avec une couche de 25 centimètres."

Au-delà de ce virage emblématique, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu selon le circuit qui précise que "le revêtement du reste du tracé dans la zone de Valdebebas sera réalisé au cours de cette semaine et de la suivante, avec la couche intermédiaire d’asphalte prévue pour avril".

En parallèle, les infrastructures clés avancent également : les bâtiments des stands et des garages d’équipes "progressent régulièrement", signe que le projet entre progressivement dans sa phase finale dans cette partie du circuit.

À quelques mois de son inauguration, le Madring entend ainsi "tenir ses délais tout en promettant un circuit spectaculaire".