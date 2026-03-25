Mercedes F1 ne sous-estime pas ’le travail à faire’ sur la fiabilité de sa W17

Mercedes F1 est encore invaincue en ce début de saison, alors que se profile la troisième manche du calendrier avec le Grand Prix du Japon ce week-end. En arrivant à Suzuka, le directeur Toto Wolff admet ce statut de favori mais note que la fiabilité a été imparfaite et que l’équipe peut être battue.

La W17 arborera ce week-end une livrée spéciale sur laquelle l’aileron avant représente un loup dessiné dans le style de l’artiste Yohji Yamamoto, plus connu sous son pseudo Y-3.

"Nous avons pris un départ positif cette saison, mais ce n’est qu’un début. En Australie comme en Chine, nous avons frôlé plusieurs incidents qui auraient pu mettre fin à notre week-end. Ces voitures sont nouvelles et fragiles" a rappelé Wolff.

"Nous avons eu de la chance qu’aucun des problèmes rencontrés n’ait gravement compromis nos résultats. Nous avons du travail à faire pour nous assurer que cela reste le cas. La grille apprend également énormément à chaque fois que nous entrons en piste."

"Chaque week-end apporte son lot de nouveaux défis et nous restons concentrés sur l’accomplissement de notre travail, tout en cherchant à nous améliorer. Nous savons qu’au moment même où l’on pense avoir percé les secrets de ce sport, on finit généralement par nous prouver le contraire."

"C’est aussi vrai pour Kimi que pour l’équipe. Sa victoire en Chine a été une grande réussite et un moment dont il peut être fier. Cependant, sa priorité et la nôtre restent tournées vers l’avenir. Sa première victoire est une première étape et tout ce qui compte, c’est la manière dont il s’appuiera dessus pour progresser."

"Nous allons le soutenir pour gérer les attentes qui accompagnent le fait de performer aux avant-postes de façon plus régulière. Nous espérons également que les courses passionnantes vues à Melbourne et Shanghai se poursuivront au Japon."

"Suzuka est l’un des plus grands circuits du monde, mais il a été, ces dernières années, un endroit difficile pour les dépassements. Heureusement, avec cette nouvelle réglementation, nous espérons pouvoir offrir un beau spectacle aux fans."

"Enfin, nous arborerons un look audacieux pour la course de ce week-end. En tant qu’équipe, nous continuons d’ouvrir la voie en mêlant notre sport à la culture au sens large, et cela se reflète dans notre collaboration avec le légendaire designer japonais de Y-3, Yohji Yamamoto."

"Il est tout à fait approprié que sa collection soit visible sur l’équipe au bord de la piste, en plus de ses designs sur les combinaisons et les casques des pilotes, ainsi que sur la W17 elle-même."

"C’est un honneur significatif de s’associer à une telle collaboration avec Y-3, devenant seulement la troisième équipe sportive au monde à le faire après l’équipe nationale de football du Japon et le Real Madrid, et je suis certain qu’elle s’avérera emblématique."

Fred Vesti, le pilote de réserve de Mercedes, explique à quel point Suzuka est un défi pour les pilotes, et détaille les raisons pour lesquelles il pense que le spectacle sera au rendez-vous sur une piste qui n’est pourtant pas propice au spectacle ces dernières années.

"Le Grand Prix du Japon est véritablement unique en son genre. Suzuka est un circuit légendaire, imprégné de décennies d’héritage de la Formule 1, et il me rappelle exactement pourquoi je suis devenu pilote de course" a déclaré Vesti.

"Le rythme de la piste est incroyable. Les virages rapides et fluides vous poussent physiquement et mentalement, exigeant précision, engagement et une confiance totale dans la voiture. C’est un vrai défi de pilotage, le genre qui fait ressortir le pur plaisir de conduire."

"Il peut être délicat de dépasser à Suzuka, mais nous avons vu des courses fantastiques jusqu’à présent cette année, ce n’est pas un circuit pauvre en énergie, mais il y aura des décisions intéressantes à prendre concernant le déploiement de la puissance, ce qui pourrait mener une fois de plus à de belles batailles."

"Enfin, et c’est loin d’être le moins important, il y a les fans. Les supporters japonais sont parmi les plus passionnés et créatifs au monde ; leur amour pour la Formule 1 est presque sans égal. Leur énergie rend l’intégralité du week-end spéciale."