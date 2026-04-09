Madrid contre-attaque : ’nous sommes dans les temps’ pour la F1

Malgré les critiques et les images virales relayées ces derniers jours, le projet de circuit de Madrid destiné à accueillir la Formule 1 assure rester parfaitement dans les temps.

Alors que certaines publications ont pointé du doigt "un chantier ressemblant davantage à un bac à sable qu’à une piste de course", alimentant les doutes quant à l’avancement des travaux autour du site de l’IFEMA, les responsables du projet ont fermement démenti tout retard.

À commencer par Luis Garcia Abad, directeur du projet, qui se veut catégorique sur l’état d’avancement.

"La première couche d’asphalte a déjà été posée jusqu’au virage 19, et pratiquement tout a été bétonné," a-t-il assuré dans des propos accordés à AS.

"Nous sommes dans les temps. Le timing n’a jamais été une préoccupation majeure pour nous : les entreprises de construction travaillent à un rythme soutenu et respectent leurs engagements pour terminer le projet côté piste d’ici le 30 mai."

Selon Garcia Abad, le chantier entrera dans une phase clé dès le mois de juin, avec la pose de la couche finale d’asphalte, l’installation des vibreurs, ainsi que la construction des bâtiments des stands et des tribunes.

L’objectif reste inchangé : accueillir la Formule 1 dès septembre prochain sur ce nouveau tracé urbain, qui s’inscrira durablement au calendrier grâce à un contrat de long terme courant jusqu’en 2035.

Au-delà des inquiétudes liées au calendrier, les promoteurs du projet mettent en avant l’ambition de proposer une épreuve unique dans le championnat.

"La Formule 1 ne connaît pas Madrid, et maintenant que nous l’y amenons, elle ne peut pas imaginer ce que Madrid peut lui offrir," a insisté Garcia Abad.

Le circuit entend notamment se distinguer par plusieurs caractéristiques marquantes, à commencer par un virage relevé spectaculaire baptisé "La Monumental", que les organisateurs espèrent voir devenir une signature visuelle de l’épreuve.

Nira Juanco, directrice de la communication du projet, partage cette ambition : "Ce sera une icône du championnat. Quand vous verrez une image à la télévision, vous saurez immédiatement que c’est Madrid."

Si les responsables du projet se veulent rassurants, les images diffusées sur les réseaux sociaux ont néanmoins semé le doute sur la capacité du site à être prêt à temps, dans un contexte où les délais de construction en Formule 1 sont souvent scrutés de près.

Reste que du côté des organisateurs, le discours est clair : le calendrier est respecté, et Madrid se prépare à faire une entrée remarquée dans le paddock dès cette année.