McLaren F1 aurait réussi à arracher Lambiase à Red Bull... pour remplacer Stella ?

Red Bull devrait bientôt faire face à un nouveau départ majeur dans ses rangs. Selon plusieurs sources concordantes, évoquant des fuites vérifiées, l’ingénieur de course de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, serait en passe de rejoindre McLaren à l’issue de son contrat actuel, fin 2027.

Présent au sein de l’écurie de Milton Keynes depuis 2014, Lambiase accompagne Verstappen depuis ses débuts chez Red Bull. Au fil des années, le duo a construit une relation de travail particulièrement solide, marquée par une communication directe, parfois abrupte, mais souvent teintée d’humour, devenue emblématique sur les ondes radio de la F1.

Occupant aujourd’hui les fonctions de responsable de l’ingénierie de course, Lambiase est largement considéré comme un élément clé des succès du Néerlandais. Leur proximité, tant professionnelle que personnelle, a contribué à forger l’une des collaborations les plus efficaces du plateau.

Mais d’après le média néerlandais De Limburger, information confirmée par le journaliste Erik van Haren pour De Telegraaf, Lambiase aurait accepté une offre particulièrement lucrative de McLaren, largement supérieure à son salaire actuel chez Red Bull. Le transfert ne deviendrait effectif qu’à l’expiration de son contrat.

Si ce mouvement se confirme, McLaren s’adjugerait un renfort de poids, devançant notamment Williams et Aston Martin, également intéressées par son profil ces derniers mois. Il s’agirait d’ailleurs du troisième transfert notable de Red Bull vers McLaren en peu de temps, après ceux de Rob Marshall et Will Courtenay.

Un départ de Lambiase viendrait s’ajouter à une série de bouleversements majeurs au sein de Red Bull ces 18 derniers mois. L’écurie a déjà vu partir plusieurs figures clés, dont Adrian Newey et Jonathan Wheatley, suivis ensuite par les départs très médiatisés de Christian Horner et Helmut Marko.

Cette instabilité structurelle pourrait fragiliser davantage l’équipe championne du monde en titre, déjà engagée dans une phase de transition délicate.

McLaren vise un rôle stratégique pour Lambiase

Toujours selon ces informations, Lambiase ne serait pas seulement recruté comme ingénieur, mais pourrait à terme occuper un poste de direction chez McLaren. Il serait pressenti pour succéder à Andrea Stella, actuel directeur d’équipe, dont l’avenir fait l’objet de spéculations, notamment en lien avec un possible retour chez Ferrari.

Il est aussi fort possible que Lambiase travaille aux côtés d’Andrea Stella. Lambiase se concentrerait alors principalement sur la prise en charge de certaines responsabilités liées aux courses du week-end, actuellement dévolues à Stella.

La complexité croissante des opérations en Formule 1 implique que le rôle de directeur d’écurie ne peut plus tout couvrir, et McLaren estime que l’arrivée d’une personne possédant l’expérience et le talent de Lambiase sera un atout majeur.

Cette perspective renforce en tout cas l’idée que McLaren cherche à structurer son avenir autour d’un leadership technique fort, tout en capitalisant sur l’expérience acquise par Lambiase au sommet de la discipline.

Ce potentiel départ de Lambiase vers McLaren pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir de Verstappen. Le pilote néerlandais a récemment laissé planer le doute sur la suite de sa carrière, multipliant les déclarations ambiguës depuis le début de saison.

La perte de son ingénieur de confiance pourrait alimenter davantage les spéculations autour d’un possible retrait anticipé de la Formule 1.

Un jeu de chaises musicales généralisé

En parallèle, d’autres mouvements se dessinent dans le paddock. Jonathan Wheatley devrait bien rejoindre Aston Martin dans le courant de l’année. L’ancien responsable du programme Audi, récemment parti et actuellement en période de préavis, est pressenti pour devenir le directeur d’équipe de l’équipe britannique après la pause estivale, tandis qu’Adrian Newey poursuivrait son implication dans un rôle initial.

Enfin, du côté d’Alpine, le PDG de Renault, François Provost, aurait repoussé l’intérêt de Christian Horner pour le rachat des 24 % détenus par Otro Capital, invoquant des inquiétudes quant à une éventuelle importation de l’instabilité observée chez Red Bull.

Ni Red Bull ni McLaren n’ont souhaité commenter ces informations à ce stade.

Mise à jour à 10h48 : C’est bien la deuxième solution qui se précise pour Lambiase : il prendrait le rôle de directeur de course et de l’ingénierie sur les Grands Prix, aux côtés de Stella qui se concentrerait lui davantage sur la gestion humaine et la technique à l’usine. Des sources chez McLaren et Red Bull Racing ont confirmé l’information à la BBC, sous réserve de conserver leur anonymat.

Maintenant que l’information a éclaté dans les médias, il reste à savoir quand les deux équipes vont communiquer officiellement.