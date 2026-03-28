Loin des leaders, Red Bull fait face à un chantier majeur sur la R22 et son moteur

Le constat est lucide et sans détour du côté de Red Bull Racing. En ce début de saison 2026, l’équipe de Milton Keynes accuse un retard préoccupant sur ses rivales, une situation que son directeur Laurent Mekies ne cherche pas à minimiser.

Interrogé ce samedi à Suzuka, le Français a reconnu l’ampleur du chantier pour rendre la RB22 avec son moteur maison, le Red Bull Ford, enfin compétitive face aux McLaren, Ferrari et, en dernier lieu, Mercedes F1.

"Nous avons beaucoup de travail devant nous. Comme toujours, il n’y a jamais une seule raison, mais il est clair qu’en termes de performance globale, nous sommes assez loin des leaders."

Si des difficultés spécifiques ont compliqué le week-end, Mekies refuse de s’en servir comme excuse.

"Nous avons probablement rendu notre week-end un peu plus compliqué avec des problèmes supplémentaires pour exploiter le potentiel de la voiture, mais ce serait une erreur de se cacher derrière ça."

Le verdict est sans appel : la RB22 manque tout simplement de performance.

"Une grande partie de notre performance n’est pas au niveau des meilleurs, et nous devons travailler pour extraire davantage du package."

Comprendre avant de réagir

Dans une Formule 1 plus compétitive que jamais, Red Bull doit d’abord cerner précisément ses faiblesses avant de lancer une véritable offensive technique.

"Nous devons utiliser chaque séance pour améliorer notre compréhension des limites, et c’est ainsi que nous aborderons le développement de la voiture," explique Mekies.

Malgré un écart plus important que l’an dernier, le directeur de l’écurie veut voir le verre à moitié plein.

"Oui, car c’est encore le début de saison. Les écarts sont plus grands que l’an passé, mais le potentiel de développement l’est aussi."

"Il est important de comprendre d’abord ce que nous devons corriger comme limitation, puis la course au développement commencera, et nous espérons pouvoir combler notre retard."

Les lacunes ne se limitent pas à un domaine précis selon lui.

"Il nous manque de la performance globale dans de nombreux domaines. Ce n’est pas une surprise, et ce n’est pas une position qui nous satisfait. Nous préférerions être au niveau des meilleurs."

"Il faut se souvenir que nous avons poussé très tard l’an dernier pour donner à Max une chance de titre, et que la voiture est très nouvelle. Non seulement nous manquons de performance actuellement, mais nous ne parvenons pas non plus à exploiter tout notre potentiel."

Dans cette phase délicate, l’équipe entend transformer les difficultés en levier de progression.

"C’est dans ces moments compliqués que l’on construit les bases des prochaines étapes, et tout le monde à Milton Keynes travaille très dur."

"En interne, l’ambiance est à la fois tendue et déterminée. Personne n’est satisfait de notre position actuelle. Vous ne verrez pas beaucoup de visages souriants."

"Nous nous poussons mutuellement – les pilotes, l’équipe, tout le monde à Milton Keynes. Ce n’est pas une situation dans laquelle nous voulons rester longtemps."

"Nous savons aussi que le potentiel de développement est important et que nous avons encore beaucoup à extraire du package."