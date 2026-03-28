Vibrations, contre-performances et frustration : le calvaire continue pour Alonso

Malgré une éclaircie observée vendredi, Fernando Alonso a de nouveau été confronté à un problème persistant de vibrations au volant de son Aston Martin samedi, au Grand Prix du Japon, relançant les interrogations sur un mal chronique qui perturbe le début de saison de l’écurie britannique.

Depuis les premières courses de l’année, ces vibrations – en provenance du moteur Honda – limitent fortement le roulage et la compréhension de la monoplace. En Chine, la situation avait même atteint un point critique, contraignant le double champion du monde à l’abandon tant l’inconfort était devenu insupportable dans le cockpit.

Vendredi à Suzuka, les signaux semblaient pourtant encourageants. L’Espagnol avait alors roulé avec très peu, voire aucune vibration, laissant entrevoir un progrès significatif. Mais dès le lendemain, le phénomène est réapparu sans explication apparente.

"C’est toujours le facteur le plus limitant," a confié Alonso après les qualifications du jour. "Hier, la voiture semblait complètement normale, presque sans vibrations, donc j’étais très positif. Ce matin, je suis monté dans la voiture et j’avais les mêmes vibrations que d’habitude. Nous n’avons rien changé, donc c’est assez difficile à comprendre."

Ce problème technique a des répercussions directes sur le travail d’Aston Martin F1, dont le programme de développement est entravé par un manque de kilométrage en piste. La situation s’est encore aggravée en qualifications, avec une élimination dès la Q1 et des positions finales en fond de grille.

Alonso, 21e sur la grille avec un déficit proche de 4 % sur la pole position – le plus important de la saison pour son équipe – a indiqué que les ingénieurs analysaient en profondeur les données de vendredi pour tenter de comprendre l’origine de cette amélioration temporaire.

"Nous passons en revue tous les changements effectués dans la nuit pour vérifier si quelque chose, hier, aidait à réduire les vibrations. Cela semble assez aléatoire. Voyons ce que cela donnera demain. Entre les essais et les deux premières courses, c’était clairement amélioré à 80 %."

Bien que déçu par le rythme général de l’AMR26, Alonso a trouvé du réconfort dans le travail entrepris chez Aston Martin et Honda.

"Oui, c’est évidemment un point positif, oui, cette avancée en matière de fiabilité. Nous avons roulé sans trop de problèmes ces deux derniers week-ends. Mais évidemment, en termes de performance, nous sommes en queue de peloton. Donc, oui, ce n’est pas vraiment satisfaisant, vous savez, quand on n’est pas compétitif."

"Mais nous essayons de rester soudés, de garder le cap et de laisser le temps aux deux usines de régler le problème. Ils travaillent d’arrache-pied. Il y a quelques améliorations, quelques idées. Mais en Formule 1, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut passer quelques mois avec la voiture actuelle, je suppose."

"Nous ne changerons pas grand-chose sur cette voiture si nous savons qu’elle sera complètement différente dans quelques mois. Voilà où nous en sommes."

Alonso a ensuite détaillé le calendrier dans lequel Aston Martin devrait constater des améliorations visibles en piste, citant le redressement spectaculaire de McLaren en 2023.

"Je pense d’ici quelques mois. On a vu McLaren en 2023 : ils étaient derniers lors des deux premières courses, et finalement, ils étaient aux avant-postes en fin de saison."

"C’est peut-être un peu optimiste. C’est un scénario idéal. Mais on sait que la saison est longue. Et si on comprend les problèmes et qu’on les résout, on a largement le temps d’aborder la deuxième partie de la saison, voire le dernier tiers du championnat, dans une bien meilleure position. Et c’est ce sur quoi on travaille."

Une critique frontale des F1 2026

Mais au-delà des soucis techniques, Alonso s’est également montré très critique à l’égard des monoplaces 2026, dont il juge le pilotage nettement moins exigeant – en particulier dans les virages rapides, pourtant emblématiques de Suzuka.

Le tracé japonais, considéré comme l’un des plus exigeants du calendrier, met selon lui en lumière une dérive liée à la gestion énergétique. Les pilotes seraient désormais contraints de rouler en deçà de la limite d’adhérence dans les courbes rapides afin de recharger la batterie, transformant ces sections en simples zones de récupération d’énergie.

"Le défi a disparu," a-t-il lâché. "Je vous l’ai dit à Bahreïn : le chef cuisinier pourrait piloter la voiture maintenant. Enfin, peut-être pas le chef, mais au moins 50 % des membres de l’équipe pourraient rouler à Suzuka."

"Comme je l’ai déjà expliqué, les virages rapides sont devenus une station de recharge. On y roule lentement pour charger la batterie, puis on dispose de toute la puissance dans les lignes droites. Le talent du pilote n’est plus vraiment nécessaire."

"Il suffit de lever le pied ou de réduire la batterie pour recharger. Il n’y a donc plus de défi dans les virages rapides."