LIVE F1 - GP du Japon : la qualification en direct à Suzuka

Après trois séances libres qui ont vu Mercedes F1 dominer, et notamment les EL3 dans la matinée avec un doublé mené par Andrea Kimi Antonelli devant George Russell, reléguant Charles Leclerc à huit dixièmes, c’est l’heure du verdict du chrono pour ce Grand Prix du Japon.

La grille de départ va être déterminée au terme d’une heure de séance séparée en trois parties, durant lesquelles les pilotes vont être progressivement éliminés, six en Q1, six en Q2, pour que les dix plus rapides se disputent la première moitié de la grille.

Mercedes semble donc tenir un avantage net encore ce week-end, et les deux pilotes ont le potentiel pour verrouiller la première ligne. Mais la fiabilité n’est pas parfaite sur le V6 de Brixworth, et Ferrari sera à l’affût pour en profiter. En effet, Leclerc et Lewis Hamilton peuvent compter jusqu’ici sur une SF-26 solide.

McLaren est au rendez-vous en termes de performance, avec des chronos et longs relais au niveau de ceux des Ferrari, mais la fiabilité est encore extrêmement inquiétante sur la MCL40, et notamment pour Lando Norris qui a manqué de temps en piste lors des trois séances.

Derrière, Audi semble mener le peloton, voire se hisser au niveau de Red Bull, avec un très bon Nico Hülkenberg, pour l’instant plus rapide que son équipier. Il faudra veiller, dans l’équipe de la firme au anneaux, à ne pas trop en faire pendant la pause avant les qualifs.

Chez Red Bull, l’heure est encore à la difficulté, et Max Verstappen comme Isack Hadjar manquent d’appui et d’équilibre, ce qui les place loin dans le top 10. Les places éliminatoires en Q1 devraient toutefois se jouer entre les Williams et Franco Colapinto, alors qu’il semble acquis que les Cadillac et Aston Martin seront éliminées dans cette première phase.

6h15 : Pour cette qualification, la limite de recharge a été baissée de 9 mégajoules à 8 MJ, dans l’espoir de limiter le super clipping. Les pilotes sont quand même inquiets et pensent qu’il faudra d’autres ajustements pour redonner à cette séance son intérêt.

6h21 : Piastri avait gêné Hulkenberg lors des EL3 et a été convoqué chez la FIA pour s’en expliquer. L’Australien admet avoir été prévenu par son équipe et avoir mal jugé la vitesse du pilote Audi F1. Il s’en est tiré avec un avertissement, sans pénalité sur la grille.

6h26 : Son équipier Lando Norris est lui au bord d’une pénalité. Il a dû utiliser une 3e batterie déjà, la limite du règlement, pour pouvoir participer aux Libres 3. McLaren cumule les soucis avec Mercedes F1... mais pas l’équipe d’usine. Pour l’instant ?

6h32 : Bonne nouvelle pour Aston Martin malgré la place de dernière équipe dans la hiérarchie qu’elle occupe ce week-end : la cause des vibrations pourrait être en partie comprise, et des pistes de résolution du problème seraient en approche.

6h35 : Max Verstappen a signé les 4 dernières poles au Japon. Sauf miracle, le Néerlandais n’y parviendra pas aujourd’hui. Les pilotes Mercedes F1 sont clairement favoris après leur démonstration en Libres 3.

6h41 : Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, a été interrogé sur les problèmes de fiabilité de son moteur chez McLaren avant le début de ces qualifications.

"Hier, il y avait un problème de voiture, je crois, un souci hydraulique avec Norris, et aujourd’hui, un problème d’ERS. Vous savez, parfois, on a une série de pannes qui ne sont pas bonnes. Ce n’est jamais agréable de voir ça sur les voitures clientes. Mais il est évident qu’on peut en tirer des leçons. La réglementation est encore récente et je pense que ce genre de choses arrive."

"Il y a une prime à être constructeur au début de nouvelles règles. Je pense qu’au début, la courbe d’apprentissage sera très abrupte pour eux. L’avantage de l’écurie d’usine est clair avec la nouvelle réglementation, mais avec le temps, la situation s’équilibrera."

6h45 : Du côté de Red Bull Racing, Laurent Mekies ne cache pas les soucis à 15 minutes du début de la Q1.

"Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Comme toujours, il n’y a pas qu’une seule raison, mais force est de constater qu’en termes de performance globale, nous sommes loin des leaders. Nous nous sommes probablement compliqué la tâche ce week-end avec quelques problèmes supplémentaires rencontrés pour exploiter le potentiel de la voiture, mais ce serait une erreur de nous en servir comme excuse."

"Une grande partie de nos performances ne sont pas au niveau des meilleurs, et nous devons travailler pour tirer davantage de la voiture. Nous devons profiter de chaque séance pour mieux comprendre les limitations, et c’est ainsi que nous pourrons aborder le développement de la voiture."

6h53 : Haas a vérifié la monoplace de Bearman après un tête-à-queue à grande vitesse lors des EL3. Le Britannique va pouvoir rouler sans problème.

6h56 : Red Bull finit de remonter la voiture de Hadjar après avoir effectué un démontage de quelques pièces.

6h58 : Les dernières nouvelles sur le front de la météo sont pour le moins intéressantes, puisqu’il y a 50 % de risques d’averses demain en course. De quoi rebattre des cartes qui sont déjà bien battues !

7h00 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

7h02 : Liam Lawson est déjà dans un tour rapide, avec la flamboyante livrée de Racing Bulls à l’occasion de ce week-end japonais.

7h04 : Lawson signe le premier chrono et Arvid Lindblad va plus vite que lui dans l’autre VCARB 03. On est au-dessus de la minute 31, donc les temps vont rapidement accélérer.

7h05 : Esteban Ocon fait mieux en 1’31"4, alors qu’Oscar Piastri se lance sur un tour rapide. Les Mercedes sont encore au stand.

7h07 : Piastri en termine en 1’30"438, et Lando Norris se place deuxième à deux dixièmes de son équipier.

7h08 : Lewis Hamilton se place deuxième entre les McLaren, et Charles Leclerc fait mieux en 1’30"078. Max Verstappen prend le cinquième temps provisoire devant les Audi de Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, et Isack Hadjar se place quatrième, tandis que Pierre Gasly s’intercale entre les Audi.

7h09 : Andrea Kimi Antonelli en termine en 1’30"035, soit 4 centièmes de mieux que Leclerc.

7h10 : George Russell en termine à son tour avec le cinquième temps seulement.

7h11 : Norris remonte au quatrième rang tandis que Carlos Sainz ne fait pas mieux que 17e. Hülkenberg améliore en cinquième place à une demi-seconde seulement du meilleur temps. Russell se plaint de sous-virage, ce qui explique son retard, et de n’avoir aucun équilibre à l’arrière.

7h12 : Les Cadillac améliorent et restent devant les Aston Martin, pour une poignée de dixièmes.

7h13 : Hamilton termine un nouveau tour et remonte en troisième position devant les McLaren. Leclerc signe le meilleur temps en 1’29"915 !

7h15 : Tout le monde ressort, à l’exception des Ferrari et d’Antonelli.

7h16 : Verstappen remonte au sixième rang, Hadjar au neuvième, et Russell se place deuxième juste devant son équipier.

7h18 : Ocon se sort de la zone dangereuse avec le 12e temps, une demi-seconde devant la zone d’élimination. Et Sainz prend le 13e temps ! Albon améliore aussi et s’empare du 16e temps.

7h19 : Lawson prend le neuvième chrono, la piste progresse nettement. Alonso reste 21e, Hülkenberg remonte au sixième rang et Bortoleto au septième !

7h20 : Colapinto repasse devant Albon, et Bottas reste 20e. Piastri améliore mais reste quatrième.

Les éliminés sont Albon, Bearman, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll.

7h24 : Albon demande où il perd du temps face à Sainz, et son ingénieur lui répond "tu ne veux pas savoir, mais tu peux deviner". Le Thaïlandais renvoie un message peu optimiste : "Ca fait trois courses que je me plains, mais c’est surement mon style de pilotage". Que le ton soit ironique ou résigné, le moral d’Albon semble au plus bas.

Q2 - 15 minutes

7h26 : Les Ferrari sortent parmi les premières voitures en piste, mais après Antonelli.

7h29 : Antonelli signe le premier temps en 1’29"774, et Russell est à trois dixièmes, avec encore quelques soucis d’équilibre, apparemment. Hamilton se place juste derrière son ancien équipier, à un millième de Russell ! Leclerc prend la deuxième position à 11 millièmes d’Antonelli.

7h30 : Verstappen se place cinquième, et Hadjar bat Verstappen pour deux centièmes. Russell confirme avoir encore des soucis d’équilibre.

7h31 : Hülkenberg prend le septième temps avec le meilleur troisième secteur, et Bortoleto se place troisième ! Piastri signe le meilleur temps en 1’29"451. Norris est à trois dixièmes de son équipier.

7h32 : A noter que les Ferrari et les Mercedes ont fait leur temps en pneus usés.

7h33 : Gasly a signé un joli chrono en se plaçant provisoirement devant les Red Bull.

7h36 : Russell signe un nouveau chrono mais il reste à trois dixièmes de Piastri malgré des pneus neufs. Il y a clairement un problème du côté de la W17 du Britannique, avec 3 dixièmes de perdus dans le dernier secteur.

7h37 : Hamilton ne fait pas mieux que sixième, et Leclerc prend le meilleur temps en 1’29"303 !

7h38 : Russell ne comprend pas ce que subit sa voiture mais il veut comprendre les données car il détecte un problème sur sa monoplace.

7h39 : Verstappen améliore en neuvième place, mais Hadjar le dépasse déjà en huitième position.

7h40 : Piastri et Norris n’améliorent pas, Ocon prend la 11e place et Gasly la sixième avec le meilleur dernier secteur ! Et Hülkenberg n’améliore pas, Bortoleto est huitième, et Lindblad prend la dixième place, il élimine Verstappen du top 10 !

7h41 : Antonelli améliore et reprend le meilleur temps en 1’29"048, tandis que Hamilton se place quatrième.

Les éliminés sont Verstappen, Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto et Sainz.

7h45 : Verstappen s’est plaint d’une voiture "incontrôlable" et qui "sautait" dans les virages à haute vitesse. Le Néerlandais est évidemment frustré.

Q3 - 13 minutes

7h51 : C’est très serré entre les Mercedes, et Antonelli termine avec un tour en 1"28"778 ! Russell ne fait pas mieux en 1’29"076 !

7h52 : Bortoleto signe un temps en 1’30"6, avec des pneus usés. Norris prend le troisième temps, et Piastri fait mieux. Gasly s’est intercalé devant Bortoleto.

7h53 : Hamilton en termine avec le cinquième temps seulement malgré un premier meilleur secteur, et Leclerc fait un peu mieux en cinquième position. Hadjar prend la septième place.

Chronos après Q2 :