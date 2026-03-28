Antonelli a ’amélioré à chaque tour’ pour aller chercher la pole au Japon
Russell se pense "chanceux" d’avoir atteint la deuxième place
Andrea Kimi Antonelli a signé sa deuxième pole position consécutive en signant le meilleur temps de la qualification du Grand Prix du Japon. Le pilote Mercedes F1 enchaîne donc après sa première pole signée à Shanghai, et il se félicite de ce résultat.
Après un week-end propre, l’Italien a réussi à améliorer chaque tour, sauf le dernier après une erreur. Cependant, les autres pilotes n’ont pas progressé non plus, et sa pole position était assurée.
"Je suis très heureux de ma séance, c’était propre, je me sentais bien dans la voiture et j’améliorais à chaque run. C’est dommage dans le dernier tour j’ai bloqué une roue mais c’était quand même une bonne séance, et j’ai hâte d’être demain" a déclaré le jeune pilote, qui a remercié le public japonais.
"Les fans au Japon sont plutôt incroyables, il y a énormément de passion, c’est un circuit historique, il est incroyable à piloter avec ces voitures, et les fans nous donnent un boost supplémentaire. Merci d’être venus !"
George Russell accompagnera son équipier en première ligne, mais il a été en difficulté avec sa voiture après s’être raté dans son choix de réglages et dans les modifications apportées après les EL3. Il voit sa deuxième place comme un beau sauvetage.
"Il fait du très bon travail, et c’est une très bonne séance pour nous. On a fait des améliorations après les EL3 et je n’étais nulle part au début de la qualification. Le temps de comprendre, j’ai été chanceux d’être deuxième. Ca fait deux courses où la qualification est compromise mais tout reste à jouer demain en course" a déclaré le Britannique.
Wolff salue le calme d’Antonelli, regrette l’erreur de réglage pour Russell
Toto Wolff, directeur de l’écurie Mercedes, s’est exprimé sur ce nouveau doublé en qualifications.
"Quand on entend ses communications radio et l’interphone dans le garage, on constate que Kimi est très calme."
"Il ne se met pas trop de pression. Réaliser ce tour en pole position est excellent."
"Bono lui a dit de faire un tour de sécurité. Il a ensuite un peu forcé sur le dernier tour et le résultat n’était pas optimal. Mais c’est vraiment encourageant à voir."
À propos de l’écart entre George Russell et Kimi Antonelli, Wolff admet une erreur.
"Nous avons effectué un léger ajustement de réglage de l’autre côté du garage pour George. Un ajustement dont nous pensions qu’il aurait moins d’impact, mais qui a déséquilibré la voiture vers l’avant, provoquant un survirage excessif et le rendant très difficile pour lui."
Quant à savoir si cela l’aidera pour la course, Wolff est pessimiste. "C’est probablement tout le contraire. Il doit maintenant composer avec ça pendant la course, ce qui est assurément un désavantage, mais ce sont des choses qui arrivent."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
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