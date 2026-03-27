LIVE F1 - EL2, GP du Japon : les essais libres 2 en direct à Suzuka

Après une première séance d’essais dominée par les pilotes Mercedes F1 de peu devant leur rivaux de chez McLaren, c’est déjà l’heure de reprendre la piste pour une deuxième heure de roulage sur le circuit de Suzuka, à l’occasion du Grand Prix du Japon.

La troisième manche de la saison pourrait réserver quelques surprises, d’autant que le tracé japonais est technique et va demander beaucoup d’adaptation pour la gestion d’énergie. Une caractéristique qui pourrait évidemment avantager Mercedes.

En revanche, le tracé est sinueux, et ce sont les Ferrari qui pourraient bénéficier de cette particularité. D’ailleurs, la Scuderia était placée à distance raisonnable des Mercedes en EL1, mais les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri ont réussi à s’intercaler derrière les Mercedes.

George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont encore montré une certaine domination lors des premiers essais du week-end, mais leur avance pourrait être bien moindre que ce qu’elle était lors des deux premières manches de la saison.

6h31 : Plusieurs pilotes sont sous enquête après une Libre 1 chaotique pour eux. Il y a notamment eu un incident entre Hamilton et Verstappen (à lire ici).

6h34 : Verstappen a été un peu plus positif que d’habitude sur les décisions de la F1, notamment pour améliorer les qualifications à Suzuka. Cela ne devrait pas suffire mais c’est un pas dans le bon sens selon lui.

6h38 : Pedro de la Rosa, ambassadeur et consultant d’Aston Martin F1, a été interrogé sur l’arrivée possible de Jonathan Wheatley, afin d’aider Adrian Newey à moyen terme. L’Espagnol n’a pas confirmé, ni dément.

"Eh bien, pour le moment, nous restons… Notre structure est… Nous sommes satisfaits de ce que nous avons, vous savez ? Et de la façon dont nous avons organisé l’équipe. Adrian est le directeur d’équipe, mais il est plus qu’un simple directeur d’équipe, il est aussi partenaire technique et directeur général. Donc, cela ne changera pas."

"Jonathan est parti. Enfin, nous ne devrions pas vraiment commenter ce qui se passe. Nous ne savons pas pourquoi il est parti. Nous ne connaissons pas vraiment la situation. Nous sommes tous au courant. Et la seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que nous avons un directeur d’équipe, et c’est Adrian Newey. Et cela ne changera pas."

"Nous devons croire en notre structure et ne plus la modifier... Pas pour le moment, vous savez ? Enfin… Nous ne devrions pas commenter les rumeurs et les spéculations. Car nous devons aussi respecter les projets futurs de Jonathan."

6h43 : Fernando Alonso va disputer la première séance de son week-end, après que Jak Crawford a pris le volant de son AMR26 en EL1.

6h46 : Il n’y a toujours pas de décisions sur les 6 pilotes sous enquête après les Libres 1. Nous vous tiendrons au courant dans le live ou dans les communiqués des équipes, selon le timing.

6h49 : McLaren F1 vient de confirmer que Norris a bien perdu une batterie de son quota après le forfait en Chine.

"Ce n’est pas la même chose pour les deux batteries. Du côté d’Oscar, nous avons pu utiliser la même batterie ici, car nous avons pu effectuer quelques réparations, tandis que du côté de Lando, nous avons dû installer une nouvelle batterie," confirme le directeur Andrea Stella avant le début de ces EL2.