Pourquoi Lawson pense que son parcours ’très étrange’ l’a rendu plus fort

Liam Lawson estime que son arrivée atypique en Formule 1, d’abord comme pilote de réserve puis à travers plusieurs remplacements, lui a permis de développer une résistance mentale devenue essentielle pour supporter la pression permanente du championnat. Désormais neuvième du classement au moment de la reprise, le Néo-Zélandais s’est imposé comme l’un des hommes forts du milieu de grille en 2026.

À seulement 24 ans, Liam Lawson aborde pourtant déjà sa deuxième saison complète en Formule 1 avec une impression paradoxale : celle d’être considéré comme un pilote expérimenté alors qu’il ne se perçoit pas encore comme tel.

Son parcours explique en grande partie cette situation. Arrivé dans la discipline comme pilote de réserve, Lawson a participé à des Grands Prix dès 2023 avant de poursuivre cette expérience par intermittence en 2024. Il compte ainsi seulement onze départs de plus que Kimi Antonelli, Isack Hadjar ou Gabriel Bortoleto, mais ses apparitions précoces lui donnent déjà le statut de vétéran au sein de Racing Bulls.

"C’est étrange," a-t-il reconnu lorsqu’il lui a été demandé de revenir sur ce décalage entre son expérience perçue et sa réalité.

"Je suis arrivé en Formule 1 d’une manière très étrange par rapport à la plupart des autres pilotes. Je suis arrivé comme pilote de réserve, en remplaçant certains pilotes pour quelques courses. J’ai fait cela pendant environ deux saisons avant même d’avoir ma première véritable opportunité."

"Donc oui, mon introduction à la F1 a été différente de celle de la plupart des autres pilotes, et cela signifie que je suis en réalité dans ce sport depuis assez longtemps. Je ne me sens donc absolument pas très expérimenté, mais j’imagine que c’est peut-être ainsi que les autres me perçoivent."

Cette expérience supplémentaire, notamment par rapport à son équipier débutant Arvid Lindblad, entraîne naturellement des attentes plus élevées. Lawson refuse toutefois de considérer ce rôle comme une pression particulière.

"Ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je pense trop," a-t-il expliqué.

"Je me concentre surtout sur moi-même et j’essaie d’extraire tout ce que je peux de la voiture."

"Je pense que si je fais bien ce travail, cela aide l’équipe. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre réellement ou auquel je pense, le fait que je doive peut-être essayer de mener l’équipe ou de faire quelque chose de ce genre."

Lawson et Lindblad, un duo qui fonctionne

Cette approche a permis à Lawson de réaliser une première moitié de saison particulièrement solide. Avec seulement trois Grands Prix sans inscrire de points sur les onze disputés, le Néo-Zélandais occupe la neuvième place du championnat, soit la meilleure position possible pour un pilote évoluant en dehors des quatre équipes de tête.

Il devance ainsi son jeune équipier Arvid Lindblad, pourtant lui aussi très performant pour sa première saison. Malgré leur proximité en piste, les deux hommes entretiennent jusqu’ici une relation particulièrement harmonieuse. Une légère tension avait certes émergé après le Grand Prix d’Autriche à la suite d’un malentendu concernant les consignes d’équipe, mais Lawson se montre très positif au moment d’évaluer leur collaboration.

"Honnêtement, ça s’est bien passé. C’est une bonne année, nous avons bien travaillé et je pense que nous avons très, très bien travaillé ensemble," a-t-il déclaré.

"Évidemment, pour Arvid, qui dispute sa première année, il avait énormément de choses à assimiler, et il a fait du bon travail dans ce domaine."

"Cela nous a permis de travailler ensemble, de contribuer au développement de la voiture et de la faire progresser. Nous avons des retours assez similaires et je pense que cela fonctionne bien ensemble pour faire cela. Donc ça s’est bien passé. Ça fonctionne très, très bien."

La régularité de Lawson s’est notamment traduite par deux sixièmes places à Monaco et Silverstone, ainsi que deux septièmes positions en Chine et au Canada. Des résultats qui témoignent du potentiel de la VCARB 03, même si son comportement procure au Néo-Zélandais beaucoup moins de plaisir que les monoplaces de la saison précédente.

"Elle fonctionne très, très bien," a-t-il estimé.

"La voiture fonctionne très bien et je suis extrêmement enthousiaste, heureux et fier de tous les efforts fournis par l’équipe, car elle a fait un travail exceptionnel pour tirer tout ce qu’elle pouvait de cette voiture et elle continue de le faire, ce qui est vraiment, vraiment positif."

"Mais en termes de plaisir pur au volant, pas tellement. Du point de vue du plaisir de piloter la voiture elle-même, elles ne sont pas très enthousiasmantes à conduire, mais elle fonctionne très, très bien."

"Par rapport aux voitures des autres équipes, la nôtre est actuellement très équilibrée et fonctionne très bien. Mais elles ne prennent pas les virages aussi bien que l’an dernier. Elles ne vont pas aussi vite que l’an dernier."

"Je profite des résultats que nous obtenons et nous tirons énormément d’une voiture qui n’est pas très amusante."

Rester réaliste

Avec les huit pilotes des quatre équipes de pointe occupant les huit premières positions du classement, Lawson sait que sa marge de progression au championnat est limitée. L’objectif de Racing Bulls sera donc de conserver sa cinquième place chez les constructeurs, tout en saisissant les opportunités laissées par les équipes de pointe.

"Pour nous, il s’agit d’essayer d’extraire tout ce que nous pouvons de la voiture chaque week-end," a-t-il expliqué.

"Si nous y parvenons, cela nous place généralement à l’arrière du top 10, en nous battant pour les neuvième et dixième places. Ensuite, si quelque chose arrive aux équipes de pointe, nous pouvons en profiter."

"Plus nous tirons de performance de la voiture, plus nous nous rapprochons également des équipes de tête. Pour être honnête, il y a eu des moments où nous n’étions pas très loin, ce qui est vraiment positif."

"Mais nous sommes toujours très réalistes et nous savons qu’il reste beaucoup à trouver pour y parvenir. Nous essayons de ne pas nous emballer et nous nous concentrons actuellement sur le fait de battre le milieu de grille."

Une carrière relancée après le passage chez Red Bull

Cette remarquable régularité intervient alors que l’avenir de Lawson chez Racing Bulls reste encore incertain. Elle contraste surtout fortement avec la situation du Néo-Zélandais au début de la saison 2025, lorsqu’il avait été promu dans l’équipe Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen.

Cette promotion était arrivée très tôt dans sa carrière. Lawson avait alors éprouvé d’immenses difficultés à atteindre la Q2, avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls. La suite de la saison n’avait pas davantage permis à Yuki Tsunoda de faire véritablement mieux au sein de l’équipe autrichienne.

Avec le recul, Lawson estime surtout avoir eu de la chance de conserver une place en Formule 1.

"La vie n’est pas juste," a-t-il résumé.

"Tout le monde pense que la vie n’est pas juste, donc vous allez toujours trouver certaines choses difficiles ou penser que, dans certaines situations, les choses ne seront pas en votre faveur."

"Mais au bout du compte, je suis en Formule 1, et je pense que par rapport à beaucoup de gars... pour beaucoup de pilotes, je suis en Formule 1, et je devrais y être."

"Je pense qu’avec tout ce qui s’est passé l’année dernière, j’ai eu beaucoup de chance d’être toujours en train de piloter, et j’ai encore cette opportunité aujourd’hui. C’est ce que j’essaie de gérer."

Cette capacité à encaisser les coups et à repartir de l’avant constitue probablement l’une des principales forces de Lawson. Sa détermination et son assurance avaient d’ailleurs contribué à son arrivée chez Red Bull Racing, où il devait immédiatement composer avec la domination psychologique et sportive de Verstappen.

Le Néo-Zélandais n’a jamais hésité à afficher son caractère, y compris lorsqu’il s’agissait de s’opposer à Sergio Pérez ou à Fernando Alonso. Et il ne semble pas vouloir gommer cette facette de sa personnalité.

"Je pense que c’est peut-être encore plus important aujourd’hui," a-t-il expliqué.

"Le sport a beaucoup changé, je pense. Il y a énormément de pression. Évidemment, piloter en Formule 1 implique d’avoir beaucoup d’opinions et beaucoup de regards braqués sur vous, particulièrement chez Red Bull, et particulièrement dès un jeune âge."

"Donc oui, il faut presque ne plus se soucier de certaines choses pour pouvoir être performant au plus haut niveau dans ce sport, et c’est quelque chose que j’ai appris au cours des deux dernières années."

"Je suis probablement arrivé dans ce sport comme la plupart des gens, en me souciant beaucoup de ce que les autres pensaient et en essayant de rendre tout le monde heureux, mais on ne peut pas."

"Donc la seule chose qui compte, c’est ce que je fais dans la voiture. Je me concentre simplement sur le fait d’y consacrer toute mon énergie, et c’est tout."

"On ne peut tout simplement pas rendre tout le monde heureux. À quelque niveau que ce soit, dans n’importe quel secteur, il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas."