Madrid sera-t-elle prête à temps pour son premier Grand Prix de F1 ?

À moins d’un mois du premier Grand Prix d’Espagne à Madrid, le projet du Madring semble enfin avoir franchi un cap décisif. Après plusieurs mois marqués par les interrogations autour de l’avancement du chantier, le futur circuit espagnol commence désormais à présenter l’apparence d’une véritable enceinte de Formule 1. La piste est achevée, les infrastructures principales sont en place et les organisateurs assurent que le calendrier des travaux est respecté.

Des journalistes se sont rendu récemment sur le site et ont constaté que le circuit était désormais terminé, tandis que le bâtiment des stands et la voie des stands ont été installés. La majorité des tribunes ainsi que les structures dédiées à l’hospitalité sont également désormais visibles.

De quoi rassurer les organisateurs et la Formule 1 dans son ensemble à l’approche du rendez-vous prévu du 11 au 13 septembre.

Pendant plusieurs mois, l’avancement du projet Madring a suscité des interrogations, notamment en raison de l’ampleur du chantier nécessaire pour créer un circuit pratiquement à partir de zéro dans la capitale espagnole.

Mais selon Nira Juanco, responsable de la communication de la Formule 1 au sein d’IFEMA, le projet n’a pas pris de retard.

"Le mieux dans tout cela, et c’est ce que nous avons toujours dit mais que personne ne croyait, c’est que la construction se déroule conformément au calendrier," a-t-elle déclaré à AS.

Les infrastructures destinées au public sont désormais largement visibles, même si une partie importante du site doit encore être achevée.

"Presque toutes les tribunes sont installées, les zones d’hospitalité et les structures également. La seule chose qui reste est la zone la plus visible depuis la route, celle qui est la plus proche de Valdebebas : une immense Fan Zone qui sera la dernière chose à être construite."

Juanco insiste néanmoins sur le fait que cette dernière étape ne remet pas en cause le calendrier du Grand Prix.

"Mais nous sommes dans les temps, parce que tout se déroule conformément au calendrier."

Un chantier "très compliqué" à mener

L’organisation d’un Grand Prix sur un site entièrement nouveau représente évidemment un défi considérable. Le Madring doit notamment intégrer un tracé urbain mais aussi des infrastructures permanentes et temporaires capables d’accueillir plusieurs centaines de milliers de personnes.

La création de la spectaculaire courbe relevée de La Monumental, notamment, constitue l’un des éléments les plus ambitieux du projet.

Juanco reconnaît que l’ampleur de la tâche a représenté un véritable défi pour les organisateurs.

"C’est très compliqué de mener un projet comme celui-ci : construire un circuit de Formule 1 à partir de zéro, aménager une zone aussi vaste que cette partie de Valdebebas, réaliser un virage relevé comme La Monumental, obtenir toutes les licences et autorisations, vendre des tribunes sans savoir où elles allaient être installées."

Malgré cette complexité, elle considère que l’expérience a également été particulièrement stimulante.

"Cela a été un véritable défi, mais aussi quelque chose de très beau."

Madrid s’inspire de Miami, Mexico et Melbourne

Pour concevoir son expérience spectateur, Madrid ne part toutefois pas complètement d’une feuille blanche. Les organisateurs ont étudié plusieurs des événements les plus populaires du calendrier actuel de la Formule 1, notamment à Miami, Mexico et Melbourne.

Le circuit floridien a notamment constitué une référence importante pour le projet espagnol.

"À Miami, le circuit tourne autour du Hard Rock Stadium et présente certaines similitudes : de nombreuses zones VIP, comme chez nous, et le tracé de Miami correspondait très bien à ce que nous aurons à Madrid."

Le Grand Prix du Mexique a également servi de modèle, notamment pour les espaces consacrés aux spectateurs.

"Il y a aussi le Mexique, parce que nous avons d’immenses Fan Zones, et ils ont une fantastique base de fans et une formidable expérience pour les spectateurs."

Melbourne a enfin inspiré les organisateurs par la place accordée aux activités proposées autour de la piste.

"Melbourne possède également d’immenses Fan Zones, des espaces gigantesques très bien remplis de choses à faire, parce que cela donne le sentiment d’avoir toujours quelque chose à faire."

Une philosophie qui devrait donc être reprise à Madrid afin de faire du Grand Prix davantage qu’une simple succession de séances et d’une course.

Plus de 380 000 spectateurs attendus

Les premières indications concernant l’intérêt du public sont particulièrement prometteuses. Le rendez-vous madrilène, prévu du 11 au 13 septembre, est d’ores et déjà quasiment complet.

Les organisateurs attendent plus de 120 000 spectateurs par jour, pour un maximum attendu d’environ 380 000 personnes sur l’ensemble du week-end.

Un chiffre considérable pour une première édition qui permettra également de tester grandeur nature les infrastructures construites ces derniers mois.

La Formule 3 servira de répétition générale

Avant même l’arrivée du paddock de Formule 1, les organisateurs auront droit à une première répétition grandeur nature. La Formule 3 effectuera en effet des essais sur le circuit les 24 et 25 août.

L’objectif ne sera pas uniquement de permettre aux pilotes de découvrir le tracé. Cette séance servira surtout de test opérationnel pour l’ensemble du dispositif.

"C’est pour tout, pour toutes nos opérations internes : la sécurité, les commissaires, le centre médical, les restaurants, les points d’accès, le stationnement," a expliqué Juanco.

Les organisateurs préfèrent ainsi éprouver leur dispositif à quelques semaines du Grand Prix plutôt que d’attendre l’arrivée de la Formule 1.

"Ce sera bien de commencer avec ce mini-test et de ne pas passer directement à un Grand Prix de Formule 1."

Dernier élément particulièrement important pour le projet : les récentes inspections de la FIA se sont déroulées sans difficulté.

Juanco assure que le circuit a franchi les derniers contrôles avec succès, le plus récent ayant eu lieu quelques jours seulement avant cette nouvelle étape du chantier.

"La dernière a eu lieu lundi et tout est en place, parfaitement bien. Il n’y a eu aucun problème."

À quelques semaines du premier Grand Prix de Madrid, le Madring semble donc dissiper toutes les inquiétudes qui entouraient son calendrier de construction.