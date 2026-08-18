McLaren et Ferrari attaquent, Mercedes F1 joue avec le feu avec ses évolutions

Alors que Mercedes F1 domine les deux championnats à l’heure de la pause estivale, l’écurie de Brackley semble avoir adopté une approche sensiblement différente de celle de ses principales rivales. McLaren continue de développer sa MCL40 à un rythme soutenu, Ferrari multiplie les évolutions et Red Bull a consacré une grande partie de ses ressources à combler son retard initial. Mercedes, elle, a choisi de conserver davantage de marge. Un pari qui pourrait prendre toute son importance dans la seconde moitié de la saison.

La guerre du développement sera l’un des principaux enjeux des prochains mois. Avec les nouvelles possibilités financières liées aux évolutions réglementaires prévues pour 2027, les quatre équipes de pointe disposent notamment d’une enveloppe supplémentaire de 6 millions de dollars à répartir sur plusieurs saisons.

Mais avant même cette marge supplémentaire, leurs stratégies de développement étaient déjà très différentes.

McLaren veut continuer à attaquer

Championne du monde en titre, McLaren semble déterminée à maintenir un rythme d’évolution élevé jusqu’à la fin de la saison. L’écurie de Woking avait volontairement conservé une marge dans ses prévisions budgétaires afin de pouvoir continuer à investir dans sa MCL40.

Andrea Stella l’a confirmé : "Dans notre approche du plafond budgétaire, nous savions pertinemment que pour 2026, l’essentiel ne résiderait pas tant dans le point de départ que dans la course au développement de la voiture."

"Nous voulions conserver suffisamment de marge dans nos prévisions budgétaires afin d’être en mesure de dépenser de l’argent pour faire évoluer la voiture."

Le directeur de l’écurie britannique précise que cette situation ne dépend pas directement des nouvelles possibilités offertes par les changements de réglementation des groupes propulseurs pour 2027.

"Oui ! Indépendamment de l’enveloppe supplémentaire autorisée par les changements de réglementation des groupes propulseurs pour 2027, nous étions déjà dans une bonne situation en termes de capacité à investir dans le développement de la MCL40," explique Stella.

"L’allocation prévue pour l’année prochaine peut être utilisée, mais il faut évidemment veiller à ne pas avoir besoin de ces fonds pour les modifications devant être apportées à la voiture."

"Toutefois, si l’on souhaite se concentrer sur la saison en cours, c’est assurément une opportunité que l’on peut anticiper et exploiter. Mais je pense que, pour certaines écuries, la question finira par se poser de savoir sur quelle saison concentrer leurs efforts."

"Car le budget n’est pas la seule contrainte ; il existe aussi des limites liées à la conception ou au choix de la voiture à tester en soufflerie : celle de l’année prochaine ou celle de cette année. Il faut donc répondre à plusieurs questions, et la réponse dépend en partie du moment où l’on choisit de déplacer son attention vers la saison suivante."

La victoire de Lando Norris en Hongrie a d’ailleurs confirmé que McLaren avait retrouvé une partie de la compétitivité qui lui avait permis de dominer la saison précédente. Mais l’équipe ne compte manifestement pas se satisfaire de ce retour au premier plan.

Pour rester régulièrement aux avant-postes, Stella estime même que la MCL40 devra encore franchir un cap conséquent.

"Mon impression est que, pour rester constamment dans cette position à l’avant, nous devrons continuer à faire évoluer la voiture et probablement lui ajouter encore une demi-seconde d’ici à la fin de la saison," annonce-t-il.

L’objectif est donc clairement affiché : McLaren ne souhaite pas faire une croix sur une remontée en 2026.

"C’est honnêtement notre objectif, parce que nous ne voulons pas abandonner cette saison," insiste Stella.

Et l’écurie n’aura pas à attendre longtemps avant de poursuivre son offensive. La deuxième partie de l’évolution ayant contribué à la victoire de Norris en Hongrie est déjà programmée pour le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort.

Ferrari assume une stratégie agressive

Ferrari est probablement l’équipe qui a le plus intrigué ses rivales par l’ampleur et la régularité de son programme d’évolutions depuis le début de la saison.

En Autriche, Toto Wolff s’était d’ailleurs étonné de voir la Scuderia capable d’introduire autant de nouveautés alors que toutes les équipes sont contraintes par le plafond budgétaire.

"Nous sommes un peu surpris que Ferrari puisse apporter d’aussi grosses évolutions sur la voiture de cette manière. À mon avis, ils vont bientôt manquer d’argent, de budget sous le plafond, parce que nous ne pouvons pas faire ça," avait déclaré le directeur de Mercedes.

Fred Vasseur a toutefois relativisé cette impression. Pour le directeur de Ferrari, une succession de pièces améliorées ne signifie pas nécessairement que l’écurie dépense énormément pour fabriquer de nouvelles pièces.

La philosophie de la Scuderia est avant tout de profiter immédiatement des gains disponibles.

"Si nous pouvons apporter quelque chose au début, nous le faisons, et il vaut mieux avoir deux dixièmes pendant cinq courses que deux dixièmes pendant les deux dernières," explique Vasseur.

"Mais parfois, il est difficile de trouver de la performance, parfois un peu moins. Parfois, vous pouvez avoir l’impression que nous apportons une grosse évolution, alors qu’il s’agit simplement d’une modification de certaines pièces, rien de plus," nuance-t-il.

Ferrari entend malgré tout poursuivre cette politique aussi longtemps que possible et tenter d’apporter des améliorations à chaque course. Pour la Scuderia, cette capacité à maintenir la pression constitue un élément central de sa lutte pour les championnats.

Si la hiérarchie venait à se resserrer rapidement, Ferrari pourrait donc être tentée d’utiliser une partie de l’enveloppe supplémentaire de 3 millions de dollars disponible pour cette saison.

Red Bull va devoir ralentir

La situation est différente chez Red Bull. L’écurie de Milton Keynes a elle aussi adopté une politique de développement agressive au cours de la première moitié de l’année, mais pour une raison bien différente : elle devait combler un retard considérable.

Au début de la saison, la RB22 accusait plus d’une seconde de retard sur les meilleures monoplaces. Après un important travail de développement, l’équipe est désormais revenue à quelques dixièmes des références.

Mais cet effort a évidemment consommé des ressources importantes.

Laurent Mekies estime ainsi qu’il sera difficile de conserver le même rythme pendant toute la deuxième partie de la saison. Red Bull sort en outre d’une campagne 2025 durant laquelle elle avait poursuivi son développement jusqu’à la dernière manche, alors qu’elle se battait encore pour le titre pilotes avec Max Verstappen. Et cela avait échoué de peu.

Le directeur de Red Bull a laissé entendre qu’une décision concernant le transfert de la quasi totalité des ressources vers le projet 2027 devrait intervenir prochainement.

Compte tenu de l’ampleur du travail réalisé depuis l’ouverture de la saison à Melbourne pour rattraper le retard initial, Mekies juge "probablement difficile d’imaginer que nous continuerons à ce rythme".

Red Bull doit donc désormais trouver le bon équilibre entre la poursuite de sa remontée en 2026 et la préparation d’une réglementation qui apportera elle aussi son lot de changements.

Mercedes a gardé des munitions

C’est finalement Mercedes qui présente la stratégie la plus différente.

L’équipe allemande domine actuellement les deux championnats, mais elle y est parvenue sans multiplier les évolutions majeures. Hormis quelques modifications et ajustements introduits au fil des courses, Mercedes n’a apporté qu’une véritable grosse évolution, au Grand Prix du Canada. Un choix totalement assumé par Toto Wolff et James Allison, le directeur technique, qui a détaillé aussi à quel point c’était un pari risqué avec zéro marge pour les imprévus (article à lire ici) !

L’écurie a volontairement conservé une partie de son budget de développement afin de disposer de davantage de moyens dans la seconde moitié de la saison, lorsque ces ressources pourraient être déterminantes pour transformer son avantage actuel en titres mondiaux.

Wolff affirme que Mercedes "surveille attentivement la quantité" d’évolutions qu’elle peut encore introduire, tout en estimant que l’équipe se trouve dans une "bonne situation" grâce à une stratégie davantage orientée vers la deuxième moitié de la saison.

Le risque est évidemment de ne pas profiter suffisamment tôt des opportunités de développement. Mais si Mercedes parvient à maintenir son avantage tout en conservant davantage de ressources que ses rivales, son choix pourrait s’avérer particulièrement payant à mesure que la saison prendra fin.

Le directeur technique adjoint Simone Resta a évoqué récemment les ambitions de Mercedes pour "quelque chose de plus conséquent sur la voiture".

Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe, a lui aussi laissé entendre que les nouveautés étaient déjà en préparation : "Une quantité assez importante de performance est actuellement en cours de développement dans nos chaînes de production et commencera à arriver sur la voiture lors des courses suivant la pause estivale."

La situation est donc particulièrement serrée. McLaren veut encore ajouter près d’une demi-seconde à sa MCL40, Ferrari entend maintenir son rythme d’évolution, tandis que Red Bull doit décider jusqu’où elle peut poursuivre son effort de rattrapage avant de basculer progressivement vers 2027.

Mercedes, elle, possède potentiellement une arme différente : des ressources conservées en réserve.

La véritable inconnue sera désormais de savoir si cette stratégie lui permettra de disposer d’un avantage lorsque ses rivales commenceront à manquer de marge financière, ou si celles-ci auront réussi à gagner suffisamment de terrain avant que les nouveautés de Mercedes n’arrivent. La guerre du développement est donc loin d’être terminée.