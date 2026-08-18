Haas F1 a-t-elle profité de la pause pour rebondir à Zandvoort ?

Après quatre semaines de pause estivale, Haas F1 retrouve la compétition ce week-end à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, douzième manche du championnat. L’écurie américaine aborde cette reprise avec l’ambition de repartir sur de meilleures bases après une série de courses compliquées avant la trêve, mais devra immédiatement composer avec un week-end Sprint qui réduira considérablement le temps disponible pour préparer ses monoplaces.

Le rendez-vous de Zandvoort marque ainsi le début de la seconde moitié de saison pour Haas, avec un programme particulièrement exigeant dès les premières heures du week-end.

"Il va sans dire que nous sommes impatients de reprendre la course ce week-end à Zandvoort, un circuit qui bénéficie d’une atmosphère tout simplement incroyable grâce à la passion de tous les supporters néerlandais," souligne Ayao Komatsu, directeur de Haas.

"Ce n’est un secret pour personne que nous avons connu une série de courses difficile avant la fermeture estivale, donc la pause est arrivée à un bon moment pour permettre à tout le monde dans l’équipe de se reposer et de repartir de zéro avant la seconde moitié de la saison."

Le retour à la compétition sera toutefois immédiat, puisque Zandvoort sera un week-end Sprint. Avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications sprint, les équipes disposeront de très peu de temps pour comprendre le comportement de leur monoplace et effectuer les réglages nécessaires.

"Nous entrons directement dans le vif du sujet avec un week-end Sprint, ce qui signifie que nous devons être au meilleur de notre niveau sur le plan opérationnel dès le début, avec une seule séance d’essais," prévient Komatsu.

Le défi sera d’autant plus important que Zandvoort est un circuit exigeant, où le compromis entre vitesse, appui aérodynamique et stabilité peut rapidement devenir délicat à trouver.

"Zandvoort présente de nombreux défis en tant que circuit, mais j’ai hâte de voir comment nous allons revenir et y répondre en tant qu’équipe," ajoute le directeur de Haas.

Le Grand Prix des Pays-Bas occupe également une place particulière dans le calendrier 2026 puisqu’il s’agira de la dernière édition de l’épreuve sous sa forme actuelle. Après cette saison, Zandvoort quittera le calendrier de la Formule 1.

Le circuit, aménagé dans les dunes bordant la mer du Nord à la fin des années 1940, avait accueilli le Grand Prix des Pays-Bas pendant les premières décennies de la Formule 1. L’épreuve avait disparu après 1985, tandis que le tracé était raccourci et modifié.

Il aura fallu attendre le retour de la Formule 1 en 2021, porté notamment par l’immense popularité de Max Verstappen aux Pays-Bas, pour voir Zandvoort retrouver sa place au calendrier.

Le tracé actuel mélange ainsi plusieurs héritages. Certains secteurs remontent aux origines de l’installation dans les dunes, tandis que d’autres ont été ajoutés ou remodelés lors du retour de la Formule 1.

La première moitié du tour est notamment caractérisée par des virages rapides et fluides, avec le très rapide Schievlak. La deuxième partie du circuit devient plus plate et plus ouverte.

Parmi les virages les plus emblématiques figure le virage 3, Hugenholtzbocht, dont le dévers atteint 18 degrés. Cette forte inclinaison permet plusieurs trajectoires et impose un engagement important aux pilotes.

Le dernier virage, Arie Luyendykbocht, présente quant à lui un dévers compris entre 15 et 18 degrés et conditionne directement la vitesse à l’entrée de la ligne droite des stands.

Bearman veut profiter de la reprise

Pour Ollie Bearman, cette coupure estivale était également nécessaire. Le jeune Britannique explique avoir profité de ces quelques semaines pour se déconnecter complètement de la Formule 1 et retrouver ses proches.

"Nous sommes de retour, et la pause était nécessaire aussi bien pour l’équipe que pour moi," explique-t-il.

"C’était formidable de passer du temps avec ma famille et mes amis, de mettre mon téléphone en mode ’ne pas déranger’ et d’avoir du temps libre pour profiter de mes autres loisirs !"

Bearman entend désormais aborder la deuxième moitié de saison avec une approche pragmatique. Plutôt que de se fixer un objectif chiffré, le pilote Haas veut surtout s’assurer de tirer le maximum de chaque situation.

"L’objectif pour la seconde moitié de la saison est d’exécuter les choses du mieux possible et de nous assurer que nous travaillons de manière cohérente ensemble afin d’obtenir le meilleur résultat qui soit à notre portée," poursuit-il.

"J’adore Zandvoort, et c’est dommage que ce soit sa dernière année au calendrier de la Formule 1 : l’atmosphère est inégalée, l’armée orange est présente en force et le circuit est vraiment unique. J’ai hâte de reprendre la course."

Ocon veut s’appuyer sur la Hongrie

Esteban Ocon partage également le sentiment que la pause estivale était nécessaire avant une deuxième partie de saison qui s’annonce chargée.

"C’était formidable de décompresser pendant la pause estivale avec mes amis et ma famille," explique le Français.

"Il était important pour tout le monde d’avoir cette possibilité de repartir de zéro avant ce qui promet d’être une deuxième moitié de saison chargée."

Ocon estime désormais que Haas doit rapidement retrouver le rythme de la compétition et déterminer ce qu’elle peut réellement espérer obtenir avec son niveau de performance actuel.

"Nous sommes prêts à reprendre la course et à voir ce que nous pouvons accomplir," assure-t-il.

"Zandvoort est un endroit fantastique pour commencer la deuxième moitié de l’année. Les fans créent toujours une atmosphère incroyable et le circuit est amusant à piloter."

"Nous avons rencontré quelques difficultés durant la première moitié de la saison, donc nous chercherons à nous appuyer sur la régularité que nous avons montrée en Hongrie."

"Comme il s’agit d’un week-end Sprint, nous devrons tirer le maximum de chaque séance et exploiter au mieux le potentiel de l’ensemble dès le départ," conclut-il.