Lindblad a toujours ’rêvé de piloter’ sur le circuit ’à l’ancienne’ qu’est Suzuka

Seul rookie cette saison, Arvid Lindblad va découvrir le circuit de Suzuka ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Japon. Le pilote Racing Bulls est heureux de tester pour la première fois ce circuit mythique du calendrier.

Après l’avoir essayée dans le simulateur, il sait qu’il devra s’adapter à la vitesse que nécessite cette piste, et il s’attend à prendre du plaisir au volant même si chaque erreur sera sanctionnée.

"C’est très excitant, j’ai grandi en regardant la Formule 1 en voyant ce circuit et en rêvant de piloter ici, et c’est très cool. J’ai couru dessus hier, c’est incroyable, le circuit est spécial. Je ne pense pas qu’il reste beaucoup de pistes qui sont à l’ancienne comme ça" a déclaré Lindblad.

"Le sport va dans une direction où on ajoute de l’asphalte et de grands dégagements. C’est un circuit très rapide et qui punit si on fait une erreur. Et parce qu’il est très rapide, il faut un peu déconnecter le cerveau, qui essaie de nous dire que ce n’est pas possible. Mais vous savez que ça l’est. Le pilotage est donc très pur."

Interrogé sur son week-end en Chine, il admet une certaine frustration mais rappelle néanmoins qu’il a réussi à s’en sortir de manière correcte en dépit d’une malchance qui l’a empêché de se préparer comme il l’aurait souhaité à un week-end particulièrement difficile.

"Ce n’était pas le plus facile, mais je mets les choses en perspective. Il y a des choses sous mon contrôle que j’aurais pu mieux faire, mais il y a aussi des choses hors de mon contrôle qui se sont mal passées."

"C’était un de mes week-ends les plus difficiles. Je suis un rookie, c’était ma deuxième course, un week-end de Sprint, sur un circuit que je ne connaissais pas, et j’ai fait deux tours environ en Essais Libres avant que la voiture ne casse."

"Donc c’était sûr que j’allais être en retrait. Mais je pense m’être bien rattrapé. J’étais au niveau de mon équipier en qualifications, on était proches d’aller en Q3. Il y a quelques choses de mon côté qui auraient pu être meilleures en courses de mon côté mais la stratégie n’a pas tourné non plus en notre faveur."

"L’Australie était un bon coup de boost pour ma confiance, ça m’a montré que je pouvais le faire. Mais la Chine m’a montré que j’ai encore des choses à améliorer. Je suis un rookie de 18 ans donc c’est normal, mais je pense être dans une bonne situation."

Racing Bulls arbore ce week-end une livrée spéciale à l’occasion du Grand Prix du Japon, et le fait d’avoir pu la présenter à Tokyo dans un événement spécial, en plus de la beauté de la voiture, enthousiasme particulièrement le jeune Britannique.

"Nous avons déjà commencé la semaine du Grand Prix du Japon en beauté. Nous étions à Tokyo ces derniers jours pour dévoiler notre livrée spéciale, inspirée de la canette Red Bull Spring Edition et présentée lors de l’événement Red Bull Tokyo Drift. C’était vraiment génial de vivre un événement aussi unique qui célèbre la culture automobile japonaise."

"J’avais l’impression d’être dans un film. J’ai eu la chance d’être passager pendant une séance de drift : c’était incroyable, et cela m’a fait plus peur que je ne l’aurais imaginé. Rouler à de telles vitesses dans des virages aussi serrés est pourtant quelque chose dont on pourrait penser que j’ai l’habitude."

"C’était aussi une nouvelle démonstration de la façon dont nous mettons en avant les créatifs chez VCARB, puisque nous avons collaboré avec un artiste calligraphe shodo. Cette livrée est l’une des plus réussies que nous ayons faites, j’aime particulièrement le rouge chromé et j’ai hâte de l’arborer sur la piste."