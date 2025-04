Limites de piste : la FIA admet une ’erreur’, Williams exige ’un rapport complet’

La direction de course de la FIA a reconnu son erreur après avoir retiré un tour rapide à Nico Hülkenberg une fois que la séance qualificative de l’Allemand était terminée. Le pilote Sauber F1 a dépassé les limites de piste dans son tour rapide en Q1, et c’est en Q2 qu’il a été pénalisé pour cela.

Le problème est le suivant : l’annulation du tour de Hülkenberg aurait dû le repousser à la 16e place, synonyme d’élimination, et c’est Alex Albon qui n’a pas franchi la Q1, alors qu’il aurait dû passer en Q2. De plus, les écrans de contrôle ont marqué que Max Verstappen avait aussi franchi les limites de piste, mais la FIA n’a même pas communiqué à ce sujet.

"Il existe un certain nombre de points chauds qui sont surveillés en permanence et en direct" explique la fédération. "Les points chauds des limites de la piste sont prioritaires. Sur la base des sessions précédentes, le virage 11 n’a pas été considéré comme un point sensible pour les limites de la piste."

"Rétrospectivement, il aurait dû être plus important sur notre liste de priorités en tant que virage. Les contrôles dans des zones du circuit telles que le virage 11 prennent un peu plus de temps que ceux qui sont prioritaires."

"Malheureusement, dans ce cas, il n’a pas été possible d’agir avant le début de la Q2 en raison du moment où le contrôle a été effectué. Dès que nous avons eu connaissance de l’incident, nous avons agi. Nous travaillons à l’augmentation des ressources et à l’amélioration des systèmes et des processus. En l’occurrence, nous avons fait une erreur."

L’élimination injuste d’Albon n’a évidemment pas plu du côté de Williams, où le team principal James Vowles attend des explications plus solides de la FIA. La simple admission d’une erreur ne semble pas satisfaire le Britannique, qui veut un bilan détaillé des raisons pour lesquelles cette erreur s’est produite.

"Je ne suis pas satisfait à ce sujet, c’est frustrant" a déclaré Vowles. "Évidemment, les limites de la piste sont analysées en direct, mais le résultat de Hülkenberg est arrivé après que nous avons eu l’opportunité d’aller en Q2, et Alex avait le rythme pour aller jusqu’en Q3."

"Je pense qu’en Q1, ce n’était pas le meilleur tour et nous avons été bloqués de manière significative. Ce que nous devons comprendre, et j’attends le rapport complet de la FIA, c’est pourquoi l’analyse a été si tardive, parce qu’il ne s’agit pas d’une seule position gagnée, mais de plusieurs."

"Comme je l’ai dit, le fait qu’il soit sorti en Q1 nous impacte. Nous avons été bloqués dans la voie des stands, c’est aussi simple que cela. Mais ce que j’aimerais comprendre maintenant, c’est pourquoi cela s’est produit, et évidemment, cela ne va pas rectifier la position. La position sera toujours là où on est sur la grille."

Interrogé sur la possibilité que l’automatisation de certains processus soit responsable de cela, Vowles n’est pas certain et pense que la direction de course a les moyens humains pour éviter ces erreurs : "C’est une bonne question. Encore une pour la FIA. Je crois qu’ils ont un certain niveau d’automatisation."

"Je crois qu’ils ont un salle de contrôle. Je n’en suis pas sûr. Jetons un coup d’œil au document lorsqu’il sera publié. Pourquoi cette information a-t-elle été diffusée si tardivement et pourquoi n’a-t-elle pas été reprise en direct ? Il y avait de nombreuses raisons de le faire."