Montezemolo : Une équipe Ferrari ’sans âme’ qui aurait dû signer Antonelli

C’est dommage que Ferrari n’ait pas recruté le jeune talent italien Kimi Antonelli.

C’est le point de vue de l’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, lors d’une rare visite dans un paddock de Formule 1 ce week-end à Bahreïn.

Âgé de 77 ans, l’Italien critique régulièrement l’écurie de Maranello depuis qu’il a quitté ses fonctions de président.

"Je vois que les gens de Ferrari sont tous très motivés, et je suis heureux de les voir comme ça. Charles Leclerc est sur la première ligne (après la pénalité d’Antonelli) et peut donc rivaliser. C’est une place importante pour Ferrari. Mais c’est une course difficile où nous avons toujours eu des problèmes avec les pneus arrière."

"C’est une équipe qui manque parfois de leadership, et je le dis en général, mais tôt ou tard, nous espérons voir non seulement un podium, mais aussi une voiture capable de rester en tête. Mais pour y parvenir, il faut du temps et de l’organisation."

"Qu’est-ce que je ressens en tant que supporter ? Triste, car je vois une équipe sans âme. Ferrari, c’est la passion, Ferrari travaille jour et nuit, Ferrari n’abandonne jamais. Et je suis aussi un peu en colère, car j’espérais qu’au moins cette année, nous verrions une voiture vraiment compétitive dès le départ."

"Mais je suis d’abord heureux de revenir respirer cet air de la F1 après dix ans, et ensuite."

Plus généralement, Montezemolo affirme que ce dimanche sous les projecteurs devrait être plus divertissant que Suzuka.

"Lando Norris devra se battre, ce sera un superbe Grand Prix. Je suis heureux d’avoir revu des gens avec qui j’ai partagé des week-ends et parfois des accrochages – Toto (Wolff), Helmut Marko, et ils ont tous été très gentils avec moi."

"Je n’ai pas eu l’occasion de parler à Lewis."

Quant à Antonelli, il est actuellement le seul Italien sur la grille et Montezemolo regrette que ce soit Mercedes – et non Ferrari – qui l’ait recruté.

"Antonelli est un pilote de premier ordre, d’abord parce qu’il en est à sa première année en F1 et qu’il ne fait pas d’erreurs, mais aussi parce qu’il est rapide et que je le vois progresser. Et puis, il vient de Bologne, comme moi."

"Je suis vraiment désolé de le voir chez Mercedes. L’aurais-je pris ? À 18 ans, peut-être pas, mais je l’aurais mis chez Sauber pour deux ans. Toto a su le dénicher et l’élever, comme McLaren l’a fait avec Lewis."

Binotto se demande si Hamilton est à la hauteur de la Scuderia

Luca di Montezemolo n’est pas le seul à se poser des questions sur Ferrari. La question de savoir si Lewis Hamilton a encore le potentiel pour la Formule 1 reste ouverte.

C’est l’avis de Mattia Binotto, qui a déjà dit il y a quelques mois que s’il était encore aux commandes de Ferrari, il n’aurait pas remplacé Carlos Sainz au profit du septuple champion du monde.

"Lewis a apporté beaucoup d’enthousiasme, de passion et une grande expérience à Ferrari," a déclaré Binotto, désormais à la tête de Sauber / Audi F1.

"Mais cela pourrait ne pas suffire. Nous ne savons pas encore à quel point Lewis est encore rapide, et cette expérience l’aidera à le comprendre, car un bon pilote s’adapte rapidement."

"Lors de ces premières courses de 2025, nous verrons quel sera le rapport de force avec Charles et quel sera l’impact de Charles sur lui. Ce sont des points d’interrogation sur lesquels je n’entrerai pas en spéculation."