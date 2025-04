Leclerc : Au moins ’une position de gagnée’ grâce au nouveau plancher

Charles Leclerc a signé le troisième temps des qualifications, et il s’élancera deuxième après la pénalité infligée aux pilotes Mercedes F1. Le pensionnaire de Ferrari se félicite d’une telle position et assure que le nouveau plancher apporté à Bahreïn est responsable de cette position flatteuse sur la grille.

"L’équipe a fait un très, très bon travail. Nous avons tous beaucoup insisté ces dernières semaines parce que nous avions des problèmes de performance. Je sais qu’à l’usine, ils ont fait des pieds et des mains pour essayer d’apporter ce plancher un peu plus tôt, et cela a certainement fait la différence" explique Leclerc.

"Car si je regarde l’écart avec la troisième place, il n’est pas si important et je suis presque sûr que sans ce plancher, je ne serais pas deuxième. C’est donc une position de gagnée. Je suis curieux de voir ce que cela va donner en course. Et l’évolution devrait être encore plus performante lors de la prochaine course."

Selon le Monégasque, c’est la gestion des gommes qui fait des McLaren les favorites : "La McLaren semble être extrêmement douée pour la gestion des pneus et plus particulièrement de la surchauffe. Nous l’avons vu lors des EL3, je pense que tout le monde était en difficulté, mais Oscar a réalisé un tour très impressionnant."

"Je pense qu’il y aura beaucoup de cela en course, donc je ne pense pas que nous nous attendions à défier les McLaren, mais nous pourrions être assez proches des Mercedes, ainsi que des Red Bull."

"Ce sera donc une course intéressante. Nous avons tous des pneus différents. Un bon départ sera évidemment essentiel, en particulier avec des températures élevées comme celles-ci, avoir de l’air propre joue un rôle important."