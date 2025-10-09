’Célébrités, petites copines’ : la F1 dérape dans sa couverture selon Sainz

Carlos Sainz a fait écho aux critiques de Fernando Alonso concernant la couverture télévisée de la Formule 1, accusant le sport de privilégier les images et les réactions des célébrités plutôt que l’action sur la piste.

Le pilote Williams a déclaré que la F1 était allée trop loin en se concentrant sur les photos glamour et les invités du paddock plutôt que de montrer les moments clés de la course.

"C’est en train de devenir une tendance qui doit bien marcher pour eux : montrer nos petites copines, montrer des célébrités à la télévision, montrer leurs réactions," a déclaré Sainz à la la radio espagnole El Partidazo de COPE.

"Je comprends qu’il y ait un dépassement ou un moment tendu et que l’on montre la réaction, mais le week-end dernier, ils n’ont montré aucun des quatre ou cinq dépassements que j’ai effectués à la fin, ni la poursuite de Fernando sur Lewis. Ils ont raté beaucoup de choses."

Sainz a déclaré que l’équilibre avait trop basculé.

"Le reste, ça va, tant que vous ne manquez pas l’essentiel. Pour moi, ils vont même trop loin en mettant un peu trop en avant les célébrités et les jolies filles. Parfois, il y a tellement de VIP dans le paddock qu’on ne peut même plus marcher. On se déplace en vélo ou en scooter, parce que sinon, on ne peut tout simplement pas se déplacer."

L’Espagnol a reconnu que l’ambiance dans le paddock de la F1 avait radicalement changé.

"Il y a dix ou quinze ans, le paddock manquait d’ambiance, mais aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas. Je préfère ça, mais nous devons rappeler aux gens que ceux qui sont là travaillent."

Sainz a également admis qu’il trouvait l’ambiance avant la course oppressante.

"Je suis un peu stressé dans le paddock à cause du nombre de personnes qui nous arrêtent pour prendre des photos. Le dimanche, je n’aime pas me promener parce que je veux être concentré et seul."

"Ma mère me dit de sourire davantage, mais j’essaie simplement de m’isoler et de me concentrer."