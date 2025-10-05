Verstappen et Hamilton critiquent le projet d’imposer le gilet rafraîchissant

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont tous deux critiqué la décision de la FIA de rendre le gilet rafraîchissant obligatoire lors des courses de Formule 1 à risque de chaleur à partir de 2026.

Le GP de Singapour, qui se déroule ce week-end, est le premier à recevoir la classification officielle des courses à risque de chaleur, permettant à la FIA d’exiger des mesures de refroidissement spécifiques. Pour 2025, le gilet reste facultatif, mais les pilotes qui choisissent de ne pas le porter doivent emporter du lest pour équilibrer leur poids.

Verstappen a déclaré qu’il était mécontent de cette volonté de le rendre obligatoire.

"Je n’ai pas l’intention de l’utiliser, car j’estime que cela doit être un choix du pilote. Cette saison, oui je peux le décider, mais la saison prochaine, ce ne sera pas le cas. En tout cas pour le moment ils comptent l’imposer. Et je suis totalement en désaccord avec cela."

"C’est un peu ridicule. En fin de compte, c’est une question de sécurité et de ressenti."

Le Néerlandais a déclaré que le gilet (en photo ci-dessous avec ses tubes visibles) était inconfortable et inefficace.

"La chaleur ne me dérange pas tant que ça, et il fait chaud de toute façon. Un peu de transpiration, c’est normal, et le gilet chauffe de toute façon après 15 à 20 minutes, donc c’est inutile."

Verstappen a également rejeté l’argument de la FIA selon lequel cette mesure améliorerait la sécurité.

"Mais on peut ensuite discuter de nombreux points à améliorer en matière de sécurité, notamment les entrées aux stands à certains endroits. Je pense que c’est un peu plus prioritaire qu’un gilet dans la voiture, car je n’aime pas ça."

"Je n’aime pas les tubes sur le corps, avec les ceintures à côté. On pourrait dire que c’est une mauvaise conception. Je ne suis pas d’accord. Il faut juste que ce soit une option pour les pilotes. Certains apprécient, d’autres non, et c’est normal. Ce devrait être une préférence personnelle."

"En GT ou dans toutes les autres voitures, les prototypes, on a un peu plus d’espace pour ranger des choses, ou du moins pour les câbles. Dans nos cockpits, c’est tellement étroit qu’il n’y a pas de place – ou du moins pas assez. Et c’est aussi un petit problème, je trouve. De plus, où va-t-on mettre la glace carbonique ? Les voitures ne sont pas vraiment conçues pour avoir cet espace supplémentaire, et au bout de 15 ou 20 tours, il n’y en a plus. Et puis, il y a l’eau qui devient chaude… de quoi faire du thé."

Hamilton a soutenu la position de Verstappen même s’il a admis qu’il pourrait le porter dimanche.

"À mon avis, il ne faut jamais imposer cela à un pilote. Ils n’arrêtent pas de dire que c’est une mesure de sécurité, mais aucun pilote n’est jamais mort d’une surchauffe. Sauf, bien sûr, lorsque les voitures ont pris feu à l’époque !"

"Ça commence à devenir ridicule. C’est à nous de décider si nous l’utilisons ou non. J’apprécie qu’ils l’aient mis à disposition et nous essayons de l’améliorer. Cela pourrait être bénéfique par temps très chaud."

"Cependant, le port de ce gilet ne devrait jamais être obligatoire."

Leclerc estimait lui que la technologie n’était pas suffisamment avancée pour obliger les pilotes à la porter.

"Je ne pense pas que le système soit suffisamment avancé pour être rendu obligatoire par les équipes, car il peut avoir des inconvénients et donner une sensation encore plus désagréable dans la voiture. Dans certains cas, lorsque la glace a disparu, l’eau froide n’entre pas dans le gilet, mais l’eau chaude y pénètre, ce qui n’est pas agréable."

Pour George Russell, il n’y a pas de doutes, il le portera tout à l’heure, presque en guise de test grandeur nature alors qu’il joue pourtant la victoire depuis la pole position !

"Oui, je suis prêt à le faire. Je vais l’essayer en course. Je l’ai fait sur quelques courses cette année déjà en fait. Ce n’est pas encore la solution idéale. Et le fait est qu’il n’y a pas de tests ; on ne peut le tester qu’en course. J’étais satisfait de la course de Bahreïn. Je l’ai aussi fait en Arabie saoudite, et j’étais satisfait. Mais bien sûr, ici, il fait beaucoup plus chaud et ce sera un vrai test."

"La glace sèche fondra plus vite. Pour être honnête, l’équipe a beaucoup amélioré le refroidissement de la voiture. Nous avons identifié des problèmes majeurs d’infiltration d’air chaud dans l’habitacle, dépassant largement les 15 °C en plus sur certaines courses. Le simple fait de déplacer quelques boîtiers électriques et des conduites hydrauliques qui passent à 49 °C autour de vos pieds a un impact majeur sur la chaleur. Mais comme je l’ai dit, je vais faire des essais. Je vous donnerai ma réponse après la course."

Le leader du championnat, Oscar Piastri, a déclaré qu’il restait indécis.

"Je pense que l’initiative est bonne, mais comme l’a dit Max, avoir le choix de l’utiliser ou non est important, car il y a des avantages et des inconvénients."

"Je ne sais toujours pas si je vais l’utiliser en course. Je l’ai utilisé vendredi. Je pense que le problème avec cette veste, c’est qu’elle est géniale quand elle fonctionne, mais si elle a un souci, c’est encore pire que de ne pas l’avoir. Et comme George l’a dit, il n’y a pas de possibilité de vraiment la tester. Il y a des tests hivernaux, mais je pense que tout va plutôt bien quand il fait 10 degrés."

Le mot de la fin revient au pilote Williams, Carlos Sainz, qui ne voit aucun inconvénient à ce que la FIA le rende à nouveau facultatif la saison prochaine, affirmant que les pilotes qui ne l’utiliseront pas lorsque les conditions l’exigeront... en souffriront !

"Je suis heureux de ne pas le rendre obligatoire, et ceux qui ne veulent pas l’utiliser seront désavantagés en course. Pour moi, c’est aussi simple que ça. Je suis convaincu que cela fonctionne et que cela aide, même si j’ai couru dix Singapour sans souffrir physiquement et que j’ai pu le terminer. Dès qu’on commence à étudier un peu la physiologie, on comprend qu’il y a un avantage en termes de performance."