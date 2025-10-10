Laura Villars exprime ses inquiétudes quant au processus électoral de la FIA

Laura Villars, l’une des candidates à l’élection présidentielle de la FIA qui aura lieu en décembre, a réagi à l’information que nous vous rapportions hier.

Mohammed Ben Sulayem est en effet accusé d’avoir rendu le positionnement de rivaux face à lui presque impossible avec le mécanisme de soutiens nécessaires pour pouvoir se présenter.

Mme Villars nous a fait parvenir sa réaction par email et compte bien se battre, y compris en utilisant des voies légales et judiciaires s’il le faut.

"Mon programme présente une vision claire d’une FIA transparente, innovante et inclusive — une Fédération qui soutient les jeunes talents, renforce la place des femmes dans le sport automobile et restaure la confiance dans la gouvernance."

"Ce programme a été élaboré en étroite collaboration avec de nombreux clubs membres de la FIA à travers le monde, reflétant leurs priorités, leurs expériences et une ambition commune : moderniser notre institution tout en préservant ses valeurs fondamentales."

"Plusieurs clubs avec lesquels j’ai échangé ont d’ailleurs exprimé leur surprise et leurs inquiétudes face à la situation actuelle, qu’ils estiment ne pas refléter l’esprit démocratique inscrit dans les Statuts de la FIA."

"S’agissant des récentes discussions autour de la question dite de ’l’éligibilité des listes’, des échanges formels sont actuellement en cours entre mon équipe juridique et l’Administration de la FIA, le mode d’élection actuel soulevant des interrogations légitimes quant à sa conformité avec les Statuts."

"Les avis juridiques indépendants que nous avons sollicités confirment par ailleurs que plusieurs modifications récentes de procédure ne sont pas conformes aux Statuts et doivent être corrigées."

"Conformément à l’article 1.3 des Statuts de la FIA, la Fédération doit respecter les plus hauts standards de gouvernance, de transparence et de démocratie. Toutes les voies — y compris légales et judiciaires — demeurent donc envisagées afin de garantir le respect plein et entier de ces principes, conformément au statut de la FIA en tant qu’association régie par la loi française de 1901."

"En tant que candidates et candidats, nous avons une responsabilité collective : faire en sorte que la FIA reste un modèle de transparence et de démocratie — des principes qui fondent sa légitimité et sa crédibilité à l’échelle mondiale."

"Notre campagne se poursuit avec détermination et dans le plein respect du dialogue institutionnel. Nous restons confiants qu’une issue juste et transparente prévaudra, et que tous les candidats attachés aux valeurs de la FIA auront la possibilité de concourir dans des conditions équitables."

Vous pouvez consulter le programme de Laura Villars, en français et au format PDF, en cliquant ici.