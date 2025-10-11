Williams F1 cherche la ’défaillance matérielle’ ayant causé l’incendie des freins d’Albon

Les problèmes de freins ont été un sujet récurrent lors du Grand Prix de Singapour, le week-end dernier. Lewis Hamilton en a été victime en fin de course sur sa Ferrari mais chez Williams F1, c’est Alex Albon qui en avait souffert dès le début du week-end.

James Vowles, son patron, explique le défi que représente le refroidissement des freins sur des circuits de ce type. Mais surtout, il semble que le problème qui a touché Albon ait une origine différente.

"La première chose à souligner, c’est Singapour, mais aussi Mexico qui arrive, ce sont des circuits avec une très forte sollicitation des freins. Il est très difficile d’obtenir le refroidissement nécessaire pour les freins, et cela s’est vu pendant la course" raconte le directeur dans The Vowles Verdict.

"C’est clairement Lewis qui a eu des problèmes avec les freins à cause de cela. Mais je pense que la plupart des équipes ont vraiment essayé de gérer cela pendant toute la course. Ce n’était cependant pas le cas pendant les EL1. Tout ce qu’Alex avait fait, c’était un tour de sortie."

"Il a effectué un tour chronométré, et c’est pendant ce tour chronométré que nous l’avons interrompu. Donc bien plus tôt que ça. Dans ce cas particulier, le problème a été identifié : nous avons un système brake-by-wire (freinage électronique). Le souci a été retracé à une défaillance matérielle dans ce système."

"Le problème a en fait commencé autour du virage 10 de ce tour, et nous avons demandé à Alex de ralentir seulement quelques virages plus tard. Mais même à ce moment-là, les disques de frein contenaient tellement d’énergie et étaient à une température si élevée que nous n’avons pas pu les refroidir."

"Et même quand il est rentré dans la voie des stands, comme vous l’avez vu, nous utilisions des extincteurs pour dissiper l’énergie, mais pas suffisamment pour empêcher les dégâts. Ce n’est pas lié à l’humidité."

"Ce n’est même pas lié à la sollicitation des freins. Cela aurait pu se produire sur un autre circuit. Il s’agit vraiment d’une autre défaillance matérielle que nous devons absolument comprendre et corriger avant Austin."