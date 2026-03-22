’Lewis était un vrai dingue’ : Rosberg raconte ses bêtises de jeunesse avec Hamilton

Nico Rosberg a partagé un souvenir d’enfance mémorable illustrant à quel point Lewis Hamilton était inconscient étant enfant, révélant comment celui qui est devenu septuple champion du monde de Formule 1 s’était blessée lors d’une cascade imprudente en jet-ski.

Bien que Rosberg et Hamilton soient devenus par la suite des rivaux acharnés en tant que coéquipiers chez Mercedes F1, le duo a d’abord été lié par une amitié profonde dès leurs débuts en karting.

Alors qu’ils faisaient du jet-ski pendant des vacances, Hamilton n’a pas ralenti à l’approche de la vague provoquée par un ferry. Le Britannique a atterri brutalement et s’est ouvert le menton, forçant Rosberg à se précipiter sur place pour porter secours.

"Nous étions toujours en vacances ensemble car nous étions les meilleurs amis du monde à l’époque" a-t-il déclaré sur Sky TV. "Il venait chez mes parents pour faire du quad. Dès qu’il y avait un moteur, on était à fond sur tout. Lewis était un vrai dingue, complètement siphonné !"

"Je me souviens d’une fois où nous faisions du jet-ski ensemble. J’étais derrière lui sur la même machine. J’ai eu un tel choc que j’ai été projeté dans les airs de la manière la plus spectaculaire qui soit. Ensuite, nous avons pris deux jet-skis à bras."

"Je l’ai regardé foncer sur cette vague géante créée par le ferry. Il n’a pas levé le pied. Je n’ai jamais vu quelqu’un monter aussi haut dans les airs. Il est retombé violemment et s’est ouvert le menton en frappant le jet-ski à l’atterrissage. Il était là, à moitié inconscient ! J’ai dû aller vérifier s’il allait bien. Son menton était en sang. Un vrai fou..."

Les deux amis sont ensuite devenus équipiers en F1 puis rivaux chez Mercedes, avec des tensions en conséquence. Mais il admet que devenir champion face à Hamilton en 2016 a été particulièrement savoureux : "C’était une grande partie du plaisir, c’est certain."

Malgré leur passif, Rosberg a minimisé toute tension persistante, révélant qu’ils se croisent toujours à Monaco, avec parfois des sorties en commun : "Nous vivons dans le même immeuble, donc on se donne des nouvelles de temps en temps. Nous avons une relation très cordiale et mutuelle aujourd’hui."

Le même entretien a également révélé que Hamilton avait l’habitude de garder son coffre-fort dans l’appartement de Rosberg à Monaco : "J’ai envisagé de ’perdre la mémoire’ sur l’endroit où je l’avais mis la prochaine fois qu’il me le demanderait ! Mais finalement, je lui ai rendu !"