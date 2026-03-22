’J’ai ignoré la consigne’ : Coulthard a protégé le moment d’émotion d’Antonelli

L’émotion était à son comble à Shanghai lorsque Kimi Antonelli a décroché sa première victoire en Grand Prix. Mais en coulisses, David Coulthard a dû faire un choix : suivre les consignes de la production ou préserver un moment rare.

Le consultant écossais, en charge des interviews de fin de course avant le podium, a finalement décidé d’écouter son instinct, refusant d’interrompre un instant qu’il juge aujourd’hui "magnifique".

Après avoir repris la tête du Grand Prix de Chine à Lewis Hamilton, Antonelli a filé vers la victoire, devançant son coéquipier George Russell de 5,5 secondes.

À peine sorti de sa monoplace, le jeune Italien s’est présenté face à Coulthard pour sa toute première interview en tant que vainqueur. Submergé par l’émotion, il a marqué une pause, les larmes aux yeux, réalisant l’ampleur de son exploit.

En régie, on demandait alors à Coulthard de "passer à autre chose" et d’aller interroger Russell. Une consigne que l’ancien pilote n’a pas suivie.

"En tant qu’homme plus âgé, je pouvais ressentir ce qu’il vivait en tant que jeune pilote," explique Coulthard dans le podcast Up To Speed.

"Il n’a que quelques années de plus que mon fils, donc dans mes yeux, je vois un garçon. Bien sûr, c’est un homme, mais pour moi c’est un jeune homme."

"Il avait très bien commencé l’interview, puis je pense qu’il a croisé le regard de son père derrière les barrières, et c’est ce qui a déclenché les larmes."

Malgré l’insistance en oreillette, Coulthard a choisi de rester : "On me disait : ’Passe à George’. Mais j’ai senti que cela aurait fait perdre ce moment. C’était un moment magnifique, parce que c’est un jeune pilote en train de réaliser son rêve de devenir vainqueur en Grand Prix."

Pour Coulthard, cette victoire pourrait marquer un tournant majeur dans la carrière d’Antonelli.

"Cela pourrait le mettre sur la voie pour devenir l’un des plus jeunes champions du monde, s’il continue sur cette lancée, parce qu’en ce moment, Mercedes est très performante."

Un autre aspect du triomphe d’Antonelli a amené Coulthard, treize fois vainqueur de Grand Prix, à réfléchir à son propre parcours en F1 et au fait qu’il avait dû attendre ses 24 ans pour remporter sa première victoire en 1995, après avoir fait ses débuts l’année précédente.

C’est un autre monde, une autre génération, aujourd’hui.

"Ce que je trouve si impressionnant, et je sais que c’est quelques générations après la mienne, c’est de gagner un Grand Prix à 19 ans. J’ai piloté une monoplace de Grand Prix pour la première fois à 19 ans. J’ai eu la chance de conduire la McLaren Honda d’Ayrton Senna dans le cadre d’un prix pour jeunes pilotes. Je me souviens m’être dit en sortant de là : ’Oh, ce n’est qu’une voiture’."

"Parce que quand on regarde la Formule 1 de l’extérieur, on imagine un vaisseau spatial, mais en réalité, ça m’a permis de réaliser que ce n’est qu’une voiture. Mais j’ai dû attendre quatre ans de plus avant d’intégrer la Formule 1. À ce moment-là, je ne dirais pas que j’étais un homme, je ne l’étais probablement pas avant mes 30 ans, mais j’ai remporté mon premier Grand Prix à 24 ans."

"Alors, comment ils réalisent, comment ils comprennent le monde qui les entoure… Je crois que c’est Arvid Lindblad [le jeune pilote Racing Bulls] qui, après avoir marqué des points lors de son premier Grand Prix, a dit qu’il travaillait pour ça depuis toujours."

"Je me dis : ’Toute sa vie ?’ Ma vie professionnelle est plus longue que sa vie sur Terre."

Après deux manches de la saison 2026, les deux pilotes de Mercedes F1 comptent chacun une victoire. Les Flèches d’Argent affichent un net avantage en qualifications, même si Ferrari se montre plus menaçante en course, sans encore parvenir à s’imposer.

Dans ce contexte, Russell conserve son statut de favori, mais Antonelli s’affirme déjà comme un rival crédible.

Coulthard met toutefois en garde : la gestion d’une saison complète sera déterminante pour le jeune Italien.

"Ce qui va être vraiment intéressant, c’est de voir comment il va gérer son rythme sur toute l’année. C’est là que Lando Norris avait l’avantage sur Oscar Piastri l’an dernier : plus d’expérience de la vie et des Grands Prix, donc moins de baisse de performance."

"C’est une saison longue, même si deux Grands Prix sont annulés. L’expérience de George pourrait lui permettre d’être plus constant."

"Si George gagne une autre course, il sera heureux, mais il y a ces montagnes russes émotionnelles que Kimi vient de vivre. Ça demande du temps et de l’énergie. J’adore les émotions extrêmes, mais ça vous use. Il doit maintenant se reconcentrer et construire là-dessus à Suzuka."

Si Russell s’est montré très heureux pour son jeune coéquipier en Chine, Coulthard estime que l’ambiance pourrait rapidement évoluer.

"C’est terminé maintenant," tranche-t-il. "George sait qu’il a une vraie menace pour le championnat."

"Comme avec Lando et Oscar, McLaren leur a donné une voiture capable de jouer le titre. Cela pourrait être la seule fois, dans cette nouvelle ère de la F1, que Mercedes leur offre un tel avantage."

Dès lors, la dynamique interne pourrait changer.

"Ne vous y trompez pas, derrière les félicitations, George cherche à prendre chaque avantage possible sur Kimi pour Suzuka et les courses suivantes. Et l’équipe de Kimi devrait faire la même chose."

"Le terme ’coéquipier’ est trompeur. Ce n’est pas votre ami. S’entendre en dehors de la piste, c’est bien, mais son succès est votre échec, et inversement."