Les statistiques après le Grand Prix des États-Unis F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

La 47e pole de Max Verstappen pour Red Bull lui permet de dépasser les 46 poles d’Ayrton Senna pour McLaren. Dans le classement des poles pour une même écurie, le Néerlandais se place juste derrière les 58 poles de Michael Schumacher avec Ferrari et les 78 de Lewis Hamilton avec Mercedes.

Le pilote Red Bull signe sa septième pole de la saison, soit deux de plus que n’importe quel autre pilote. C’est sa deuxième pole pour un Grand Prix à Austin, et la 50e de Red Bull depuis le début de leur association avec Honda en 2019.

Charles Leclerc décroche la troisième place, son meilleur départ depuis sa pole en Hongrie.

George Russell obtient la quatrième place, égalant son meilleur départ en carrière à Austin.

Son ancien coéquipier Lewis Hamilton a signé le cinquième temps, marquant son 12e départ dans le top cinq en 13 visites sur ce circuit.

Kimi Antonelli est désormais dominé 17-2 par Russell en qualifications cette saison.

Ollie Bearman égale le meilleur départ de Haas à Austin en signant la huitième place sur la grille.

Carlos Sainz obtient la 9e place, sa sixième apparition consécutive en Q3 à Austin.

Fernando Alonso complète le top 10, pour sa 10e apparition en Q3 cette saison.

Les deux Racing Bulls manque la Q3 pour la deuxième fois seulement lors des sept derniers week-ends de course.

Yuki Tsunoda s’élance de la 13e place pour la deuxième course consécutive.

Pierre Gasly devance son coéquipier en qualifications pour la première fois en quatre Grands Prix. La 15e place de Franco Colapinto est pourtant son meilleur départ depuis la Hongrie, cinq courses auparavant.

Gabriel Bortoleto subit une deuxième élimination consécutive en Q1, en terminant 16e.

Lance Stroll détient le record d’éliminations en Q1 cette saison, soit 13.

Alex Albon est éliminé en Q1 pour la troisième année consécutive à Austin.

Isack Hadjar a seulement subi sa 2e élimination en Q1 de l’année.

La course

Le poleman n’était pas monté sur le podium à Austin lors des trois derniers Grands Prix.

Max Verstappen compte plus de victoires que tout autre pilote aux États-Unis (7 dont 4 à Austin).

Il a marqué 119 points sur 133 possibles lors des cinq derniers week-ends de Grand Prix.

Verstappen a atteint 122 podiums en carrière, égalant Sebastian Vettel à la troisième place de ce classement historique. Il a signé ici son cinquième podium consécutif.

La deuxième place de Lando Norris constitue le 15e podium du pilote McLaren cette saison, plus que tout autre pilote. Norris réduit l’écart au championnat sur son coéquipier Oscar Piastri à 14 points.

Charles Leclerc, 3e pour Ferrari, a signé le premier podium de Ferrari en six Grands Prix.

Lewis Hamilton a égalé un triste record pour la Scuderia. La disette de podiums d’Hamilton en rouge s’étend désormais à 19 courses. Soit autant que Didier Pironi, qui a finalement décroché son premier podium pour la Scuderia lors de son 19e départ pour l’équipe.

C’est le troisième Grand Prix de suite que Piastri ne monte pas sur le podium : la pire série de l’année pour lui.

George Russell s’est classé 6e, la même position qu’il avait atteinte en partant de la voie des stands lors de la course de 2024.

La 7e place de Yuki Tsunoda pour Red Bull a constitué son meilleur résultat en carrière au Circuit des Amériques. Tsunoda a marqué 16 points lors des trois derniers week-ends de course.

La 8e place de Nico Hulkenberg pour Kick Sauber représente son premier résultat dans les points depuis son podium à Silverstone. Il est remonté à la neuvième place du championnat des pilotes.

Avec la 9e place d’Oliver Bearman, Haas a marqué des points à domicile pour la deuxième année consécutive. Bearman a terminé neuvième lors de deux Grands Prix consécutifs cette saison.

La 10e place de Fernando Alonso pour Aston Martin représente son huitième Grand Prix dans les points en 2025.

Avec une 11e place pour Liam Lawson comme meilleur résultat, Racing Bulls a terminé le week-end sans points pour la deuxième course de suite.

Kimi Antonelli (Mercedes), 13e, a signé le meilleur tour en course pour la troisième fois cette année.

L’abandon de Carlos Sainz pour Williams a été le seul de la course. Avec son coéquipier Alex Albon 15e, Williams a connu son premier Grand Prix sans points depuis la Hongrie.