Sauber F1 salue la ’classe’ d’un Hülkenberg ’exceptionnel’ à Austin

Le Grand Prix des États-Unis 2025, disputé sur le Circuit des Amériques à Austin, a été positif pour pour l’équipe Sauber F1. Le week-end a donné lieu à des fortunes diverses et un résultat globalement frustrant, mais positif sur le plan comptable.

Nico Hülkenberg a réussi à tirer profit d’une voiture compétitive pour signer une prestation solide avec la huitième place en course, mais l’occasion manquée en partant quatrième lors du Sprint reste en travers de la gorge de Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe.

"Nico a réalisé une performance exceptionnelle tout au long du week-end. On se demande ce qui aurait pu se passer si le premier virage du Sprint s’était également bien déroulé" a déclaré Whatley. "Il a fait preuve de classe : calme, rapide et irréprochable dans des conditions très difficiles."

De son côté, Gabriel Bortoleto n’a pas réussi à capitaliser sur diverses opportunités et a payé un départ plus lointain sur la grille, comme l’admet Wheatley : "De l’autre côté du garage, l’après-midi a été frustrant pour Gabi."

"Nous avons manqué une opportunité sous la voiture de sécurité virtuelle et un problème d’équipement a provoqué un premier arrêt lent qui nous a pénalisés. Nous avons tenté une stratégie agressive en fin de course, mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits."

"Deux histoires bien différentes ce week-end : l’une à célébrer et l’autre à analyser. Mais c’est la course, et nous abordons le Mexique avec beaucoup d’encouragements."