Les statistiques après le Grand Prix F1 d’Australie 2026

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Le premier rendez-vous de la saison 2026 à Melbourne a livré une série d’indicateurs sur la manière dont la nouvelle ère de la F1 s’est ouverte. Les données qui en ressortent montrent l’ouverture d’un chapitre différent, tant sur le plan des pilotes que des équipes.

La victoire de George Russell sur le tracé de l’Albert Park lui permet de s’installer en tête du classement du championnat pour la première fois de sa carrière, alors qu’il débute sa huitième saison en Formule 1.

En s’adjugeant la pole position en Australie, Russell porte son total à huit unités, sans compter celle du Brésil en 2022, qui était officiellement revenue à Kevin Magnussen selon le format de week-end de Sprint de l’époque.

Ce succès en course est le sixième de sa carrière, ce qui lui permet d’égaler les champions du monde John Surtees et Jochen Rindt, mais aussi Gilles Villeneuve ou Jacques Laffite, ainsi que Sergio Pérez pour parler des pilotes encore en compétition.

Si cette année constitue la 77e édition du championnat du monde, le pilote britannique n’est que le 68e nom à figurer en tête du classement des points. Ils sont désormais sept sur la grille à l’avoir fait, puisqu’il y a Lewis Hamilton, Max Verstappen et Lando Norris, ainsi qu’Oscar Piastri, Charles Leclerc et Valtteri Bottas qui, comme Russell, n’ont pas eu de titre mondial.

La deuxième place d’Andrea Kimi Antonelli égale son meilleur résultat personnel et permet à l’écurie Mercedes de signer son 61e doublé en Formule 1. Mercedes compte désormais 133 succès contre 130 pour Red Bull, et elles sont derrière Ferrari (248) et McLaren (203).

Mercedes signe aussi son 85e doublé et en a désormais deux d’avance sur Ferrari, dans la lutte pour ce record. Dans le domaine des qualifications, Mercedes a également conforté son record de premières lignes verrouillées, portant son avance à 83 contre 70 pour McLaren. Red Bull et sa stratégie à un pilote leader n’en ont signé que 28.

Avec son 51e podium en carrière, Charles Leclerc égale Mika Häkkinen. Pour Max Verstappen, son 37e meilleur tour en course le place à une unité seulement du compte de Sebastian Vettel.

A noter qu’Isack Hadjar a signé sa meilleure qualification en carrière avec sa troisième place, un rang devant celle de Zandvoort en 2025. Il était aussi le premier pilote à débuter chez Red Bull et à atteindre directement la Q3 depuis Max Verstappen en 2016.

Parmi les performances notables, le débutant Arvid Lindblad s’est classé huitième. À 18 ans et 212 jours, il devient le troisième plus jeune pilote à inscrire des points dans l’histoire de la discipline, derrière Max Verstappen et Andrea Kimi Antonelli. Le numéro 41 utilisé par Lindblad n’avait plus été vu en course depuis le Grand Prix des Pays-Bas 1980 avec Geoff Lees.

Aston Martin a connu un week-end désastreux, et sans qu’il s’agisse d’un record, l’équipe n’a parcouru que 51 tours du circuit avant les qualifications, soit moins de la distance d’une course. Un manque de préparation qui est très rare en Formule 1.

L’écurie Audi a également marqué ses premiers points dès sa première course grâce à Gabriel Bortoleto. C’est la première fois depuis 2016, avant la disparition de Manor, que le paddock comptait 22 monoplaces.

Cependant, la grille n’a compté que 20 partants au lieu des 22 attendus malgré l’arrivée de Cadillac. En effet, Oscar Piastri était un des deux pilotes à ne pas prendre le départ, et c’est la première fois que ça lui arrive en carrière.

Enfin, le paysage technique de la Formule 1 affiche une diversité inédite depuis 2009. Cinq motoristes sont désormais engagés : Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull-Ford et Honda. Ce renouveau marque toutefois la fin d’une ère, puisque pour la première fois depuis la saison 2000, aucun moteur Renault n’est présent sur la grille de départ.