Les statistiques après le Grand Prix d’Azerbaïdjan F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Après la course la plus courte de l’histoire à Monza, les qualifications à Bakou ont duré plus longtemps (1h58) que le Grand Prix d’Azerbaïdjan de l’an dernier.

Les six drapeaux rouges ont constitué un nouveau record pour des qualifications, dépassant les cinq interruptions d’Imola en 2022 et de São Paulo en 2024.

Max Verstappen a signé sa sixième pole en 2025 : il en compte donc plus que les deux pilotes McLaren F1 !

Ce fut sa toute première pole position en carrière à Bakou, et également une première pour Red Bull sur ce circuit. Il a réalisé la pole avec la plus grande marge à Bakou depuis 2016, soit 0,478s.

Carlos Sainz s’est emparé de la deuxième place, offrant à Williams sa première qualification en première ligne depuis George Russell (le triste Grand Prix de Belgique en 2021). Verstappen et Sainz, qui ont partagé la première ligne, ont été d’anciens coéquipiers qui ont fait leurs débuts ensemble en F1 en 2015.

Liam Lawson a signé le troisième temps, soit le sixième départ dans le top trois en 40 ans d’histoire pour Racing Bulls.

Kimi Antonelli s’est classé quatrième et a devancé son coéquipier George Russell pour la deuxième fois seulement cette saison en qualifications pour un Grand Prix.

George Russell a terminé cinquième, une position qu’il a occupée pour la sixième fois cette année en qualifications. Il s’est qualifié 5e à Bakou lors de chacune de ses trois apparitions en Q3 ici.

Yuki Tsunoda a réalisé sa meilleure qualification de l’année avec une sixième place, son premier top six pour Red Bull. Trop tard ?

Lando Norris n’a été que septième. Ce fut la première fois depuis Bahreïn 2024 qu’aucune McLaren n’a figuré dans le top six des qualifications.

Isack Hadjar s’est qualifié à la 8e place. Pour la quatrième fois en cinq Grands Prix, les deux voitures Racing Bulls ont atteint la Q3.

Oscar Piastri a terminé neuvième après un accident en Q3. Ce fut la première fois qu’il s’est qualifié en dehors du top quatre depuis Las Vegas en 2023.

Charles Leclerc, également victime d’un accident, a mis fin à sa série de quatre poles consécutives avec une 10e place.

Fernando Alonso a décroché la 11e place, sa pire qualification ici depuis 2018.

Lewis Hamilton a terminé au 12e rang et a manqué la Q3 pour la cinquième fois cette saison.

Gabriel Bortoleto, 13e, a égalé le meilleur départ de Kick Sauber en Azerbaïdjan et a devancé son coéquipier Nico Hulkenberg pour la septième course d’affilée.

Lance Stroll, 14e, et n’a passé la Q1 que pour la deuxième fois lors des huit dernières courses.

Ollie Bearman mène 9-8 face à Esteban Ocon en qualifications cette saison après avoir atteint la Q2.

Franco Colapinto a devancé son coéquipier Pierre Gasly pour la deuxième course consécutive.

Nico Hulkenberg a subi sa 11e élimination en Q1 de la saison, égalant le record de Stroll pour le plus grand nombre de sorties prématurées.

Pierre Gasly, 19e, n’a pas pris un départ plus haut que la 17e place à Bakou depuis 2022. Les deux Alpine ont été éliminées en Q1 pour la deuxième course consécutive.

La course

Max Verstappen réalise son sixième "Grand Chelem" (victoire, pole, meilleur tour, tous les tours en tête) en carrière.

Il égale Lewis Hamilton à la deuxième place de ce classement historique, mais demeure derrière Jim Clark (huit).

Max Verstappen devient seulement le troisième pilote à s’imposer depuis la pole position à Bakou.

Avec sa victoire à Monza, le pilote Red Bull enchaîne deux victoires consécutives pour la première fois depuis le Canada et l’Espagne en 2024 - et réduit son déficit au championnat à 69 points sur le leader, Oscar Piastri.

La deuxième place de George Russell pour Mercedes représente son septième podium de la saison. C’est le meilleur résultat de Mercedes à Bakou depuis 2019.

Avec sa troisième place, Carlos Sainz devient le deuxième pilote après Alain Prost à monter sur le podium pour McLaren, Ferrari et Williams. Il marque 15 points, alors qu’il n’en comptait que 16 sur l’ensemble de la saison avant cette course, ce qui lui permet de gagner six positions au championnat des pilotes.

Carlos Sainz a obtenu son premier podium pour Williams avant que Lewis Hamilton n’obtienne son premier pour Ferrari.



C’est le premier podium de Williams depuis la Belgique 2021. Et encore, si l’on exclut cette course très particulière, le dernier podium remontait à 2017 (Stroll, encore à Bakou).

Kimi Antonelli termine à la 4e place, lui qui n’avait marqué que trois points lors des six Grands Prix précédents.

La 5e place de Liam Lawson, son meilleur résultat en carrière, propulse Racing Bulls à la sixième place du championnat des constructeurs.

Yuki Tsunoda, 6e, réussit le premier top huit pour le deuxième pilote Red Bull depuis Austin 2024. Le baquet est maudit…

Avec Lando Norris 7e et l’abandon d’Oscar Piastri, McLaren enregistre son plus faible total de points (six) sur une course depuis Las Vegas 2023 et manque l’opportunité de s’assurer le titre constructeurs.

Avec une 8e place, Lewis Hamilton devance son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc (9e), pour la première fois en course depuis Silverstone.

Isack Hadjar termine 10e pour la deuxième course consécutive.

Le pilote Haas, Oliver Bearman, termine 12e pour la deuxième course d’affilée.

Avec Pierre Gasly 18e et Franco Colapinto 19e, les deux voitures Alpine sont les dernières classées pour la deuxième fois cette saison.

Grâce à l’abandon de Oscar Piastri, Lewis Hamilton va conserver un record de régularité. Pour Piastri, il s’agit de son premier abandon depuis le Grand Prix des États-Unis 2023, ce qui met fin à sa série de 44 courses consécutives terminées. Or, avant son accident à Bakou, Piastri se rapprochait du record de Hamilton pour le plus grand nombre de courses consécutives terminées. En effet, du Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 au Grand Prix de Bahreïn 2020, Hamilton a terminé 48 courses d’affilée. Sa série a été interrompue lorsqu’il a été contraint de renoncer au Grand Prix de Sakhir après avoir été testé positif au Covid-19.

La série de courses terminées par Piastri a commencé au Grand Prix du Mexique 2023 et s’est terminée avec la course de Monza au début du mois, portant le total à 44.

George Russell est désormais le plus proche rival de Hamilton, avec une série actuelle de 26 Grands Prix.