Pirelli a vu une course ’très simple’ pour les choix de pneus à Bakou
Le manufacturier va continuer ses essais au Mugello
Pirelli a influencé la physionomie du Grand Prix d’Azerbaïdjan, puisque les pneus tendres C6 n’avaient pas la résistance pour être utilisés en course. Mario Isola, le directeur du programme F1 de Pirelli, explique quels ont été défis du week-end.
Au départ, le peloton était assez équilibré entre ceux qui avaient opté pour les pneus mediums (11 pilotes) et ceux qui avaient choisi les pneus durs (9). Le relais le plus long a été réalisé par Esteban Ocon, qui a bouclé 49 tours avec les pneus durs. Lando Norris et Lance Stroll ont tous deux réalisé les plus longs relais sur pneus moyens, bouclant 37 tours.
"Sur ce circuit, un arrêt unique a toujours été une stratégie quasi obligatoire, et cette édition n’a pas fait exception, même si nous avons apporté une gamme de composés plus tendres que l’année dernière. De plus, le fait qu’il fasse plus frais que d’habitude a aidé les équipes et les pilotes à gérer la dégradation thermique, en particulier sur le train arrière" note Isola.
"En conséquence, la course a été très simple en termes de comportement des pneus. Les pneus médium et durs étaient très proches en termes de performances et de dégradation, qui était pratiquement inexistante sur les deux composés. Le C4 (dur) a été le plus utilisé (598 tours, 61,84 %) et le C6 (tendre) n’a jamais fait son apparition."
"Après la pluie de la nuit précédant la course, la surface de la piste s’est quelque peu réinitialisée et a donc évolué de manière significative au cours de la course" poursuit l’Italien, qui détaille maintenant le programme de développement pour 2026 dans les prochains jours.
"Nous avons maintenant devant nous une autre session d’essais de développement des pneus 2026. Jeudi et vendredi, Ferrari et Haas nous apporteront leur soutien pendant une journée chacun sur le circuit du Mugello, dans le cadre d’un programme axé sur la définition des composés les plus durs de la gamme."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Pirelli
- Pirelli a vu une course ’très simple’ pour les choix de pneus à Bakou
- Verstappen fustige le choix de pneus de Pirelli pour Bakou
- Pirelli explique la difficulté ’critique’ des pneus avec les F1 de 2026
- Pirelli a pu tester le concept aéro des F1 2026 lors de ses récents essais
- Comment Pirelli veut provoquer deux arrêts au Grand Prix d’Azerbaïdjan