Pirelli a vu une course ’très simple’ pour les choix de pneus à Bakou

Pirelli a influencé la physionomie du Grand Prix d’Azerbaïdjan, puisque les pneus tendres C6 n’avaient pas la résistance pour être utilisés en course. Mario Isola, le directeur du programme F1 de Pirelli, explique quels ont été défis du week-end.

Au départ, le peloton était assez équilibré entre ceux qui avaient opté pour les pneus mediums (11 pilotes) et ceux qui avaient choisi les pneus durs (9). Le relais le plus long a été réalisé par Esteban Ocon, qui a bouclé 49 tours avec les pneus durs. Lando Norris et Lance Stroll ont tous deux réalisé les plus longs relais sur pneus moyens, bouclant 37 tours.

"Sur ce circuit, un arrêt unique a toujours été une stratégie quasi obligatoire, et cette édition n’a pas fait exception, même si nous avons apporté une gamme de composés plus tendres que l’année dernière. De plus, le fait qu’il fasse plus frais que d’habitude a aidé les équipes et les pilotes à gérer la dégradation thermique, en particulier sur le train arrière" note Isola.

"En conséquence, la course a été très simple en termes de comportement des pneus. Les pneus médium et durs étaient très proches en termes de performances et de dégradation, qui était pratiquement inexistante sur les deux composés. Le C4 (dur) a été le plus utilisé (598 tours, 61,84 %) et le C6 (tendre) n’a jamais fait son apparition."

"Après la pluie de la nuit précédant la course, la surface de la piste s’est quelque peu réinitialisée et a donc évolué de manière significative au cours de la course" poursuit l’Italien, qui détaille maintenant le programme de développement pour 2026 dans les prochains jours.

"Nous avons maintenant devant nous une autre session d’essais de développement des pneus 2026. Jeudi et vendredi, Ferrari et Haas nous apporteront leur soutien pendant une journée chacun sur le circuit du Mugello, dans le cadre d’un programme axé sur la définition des composés les plus durs de la gamme."