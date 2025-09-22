Comment Verstappen a influencé Red Bull pour gagner à Bakou

Pour la deuxième fois consécutive, la victoire de Max Verstappen semble avoir été décidée par un choix personnel du quadruple champion du monde, qui voulait absolument des gommes dures au départ, et non des mediums compte tenu du risque de voiture de sécurité.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull, estime que c’est une nouvelle preuve de l’impact du pilote, qui avait opté pour un appui très réduit à Monza contre l’avis de ses ingénieurs.

"Nous avons regardé la séance de qualification de samedi avec les six ou sept drapeaux rouges" a déclaré Mekies. "De toute évidence, il y a ici une longue histoire de nombreuses voitures de sécurité."

"Max avait une idée très claire que cela allait devenir une course où il fallait simplement conduire en attendant la voiture de sécurité. Vous essayez d’attendre le plus longtemps possible jusqu’à ce que la voiture de sécurité arrive, car sinon quelqu’un va faire un arrêt au stand bon marché et ce ne sera pas vous."

"À certains égards, Monza était un peu similaire, où nous avons tous essayé de prolonger le relais. À un moment donné à Monza, si vous vous souvenez bien, nous avons dû faire un arrêt au stand parce que nos pneus étaient pratiquement usés. À ce moment-là, nous avons été exposés pendant quelques tours à une voiture de sécurité."

Le choix des pneus durs au départ était en effet une prise de risque dans le cas où une neutralisation aurait eu lieu au moment optimal pour les pilotes ayant pris le départ en mediums : "Ce n’est pas gratuit. Ce n’est pas gratuit au départ de la course."

"Et ce n’est pas gratuit parce que cela vous expose pendant d’autres parties de la course. Si une voiture de sécurité intervient au 10e tour, vous ne trouverez pas cela drôle si vous avez pris le départ avec des pneus durs."

Red Bull était partisane de prendre le départ en pneus mediums, mais les durs ont été choisis sur les deux monoplaces après insistance de Verstappen : "Max a poussé pour ça. Il avait très clairement en tête qu’il voulait exploiter la vitesse de la voiture et disparaître avec les pneus durs, et c’est exactement ce qu’il a fait."

Néanmoins, le Français s’est montré réticent à affirmer que le rythme de course de Red Bull à Bakou était nettement meilleur que celui de ses adversaires, notamment face à Mercedes.

"Par rapport à George Russell, je pense que c’est relativement facile à évaluer. Je pense que l’écart était probablement de quelques dixièmes [par tour], mais rien de plus. Pour être honnête, même en qualifications, peut-être pas en Q3, mais en qualifications en général, ils n’étaient pas à plus de deux dixièmes."

Cependant, Mekies ne sait pas si McLaren a montré tout son rythme en course, Norris ayant été coincé dans un train DRS pendant les 51 tours : "McLaren est beaucoup plus difficile à cerner, car ils ne trouvaient pas d’air libre."

"Nous les avons vus extrêmement rapides à certains moments vendredi matin, vendredi après-midi et samedi matin. Nous ne saurons probablement jamais quel est leur véritable rythme en course, mais il n’y a certainement pas de place pour la détente pour nous."