Les pneus Pirelli ’se sont comportés comme prévu’ en Autriche

Pirelli a enregistré le doublé de McLaren F1 en Autriche, notant que c’est le premier pour l’équipe depuis 2000. Revenant sur l’utilisation des gommes, Mario Isola, le directeur du programme Formule 1 de Pirelli, a donné quelques statistiques.

Les pneus mediums et tendres ont été plébiscités au départ, avec seulement cinq pilotes en gommes tendres, et ils n’ont été que trois à chausser les tendres en course : Oliver Bearman, Isack Hadjar et Lance Stroll.

Avec 70 tours au lieu de 71 à cause des problèmes de Carlos Sainz, la course a vu Hadjar signer le relais le plus long en pneus durs, tandis que ce sont Fernando Alonso et Liam Lawson, avec leur stratégie à un arrêt, qui ont fait les plus longs relais en mediums avec 33 tours.

"Lors de ce premier week-end de course en plein été, nos pneus se sont comportés comme prévu, samedi en qualifications et dimanche en course" a déclaré Isola, avant de détailler la course du point de vue du manufacturier.

"Sur plus de 70 tours parcourus sous des températures très élevées – la piste oscillant entre 52 et 55 °C – la dégradation des trois composés était plus importante que lors des essais libres du vendredi, où les températures étaient inférieures de 15 à 20 °C, mais pas de manière significative."

"Les trois composés ont prouvé leur efficacité, dès le départ, cinq pilotes ayant opté pour la C5 pour le premier relais, tandis que Stroll a tenté une approche différente en l’adoptant à environ 15 tours de l’arrivée."

"Comme prévu, la stratégie à deux arrêts s’est avérée la plus rapide, mais ceux qui ont tenté celle à un arrêt se sont montrés très compétitifs, terminant même dans le top 10. En termes de performances, les gommes dures et médiums se sont révélées assez similaires, tandis que les tendres se sont montrés compétitifs dans les premiers tours, avant de perdre du terrain à partir des 7e et 8e tours environ."

"Direction Silverstone, un circuit toujours très exigeant pour les pneus. Nous avons choisi trois gommes pour temps sec légèrement plus tendres que par le passé (C2, C3 et C4) et nous sommes impatients de voir leurs performances et l’impact que cela aura sur la stratégie de course."