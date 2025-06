Les statistiques après le Grand Prix d’Autriche F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Il devait laisser sa place en EL1 à Alex Dunne… et alors ? Des EL2 à la course, Lando Norris a dominé toutes les sessions auxquelles il a participé, y compris chaque phase des qualifications.

Il signe la pole la plus dominante de la saison, avec un chrono 0’’521 plus rapide que celui de Leclerc. Et ce sur le tracé le plus court de l’année !

Norris compte désormais douze poles en carrière, dépassant Kimi Räikkönen au classement des poles pour McLaren. Ses quatre derniers départs en pole se sont tous conclus par une victoire.

Charles Leclerc s’élance depuis la première ligne pour la troisième fois cette saison — la quatrième de sa carrière en Autriche.

Oscar Piastri reste le seul pilote à avoir toujours démarré dans le top 4 cette saison. Il n’a toutefois gagné qu’une seule fois depuis la deuxième ligne : à Miami, en partant 4e.

Lewis Hamilton se place 4ᵉ, son meilleur départ depuis son arrivée chez Ferrari.

Liam Lawson réalise sa deuxième meilleure qualification en carrière, devant Verstappen pour la première fois cette saison. Le Néo-Zélandais place sa Racing Bulls en 6ᵉ position, devenant la voiture Red Bull la mieux qualifiée du jour.

Max Verstappen égalise sa plus mauvaise place sur la grille de l’année, 7ᵉ, comme à Bahreïn.

Derrière lui, Gabriel Bortoleto (8ᵉ) entre pour la première fois dans le top 10 en qualifications.

Kimi Antonelli, 9ᵉ, est devancé pour la 10ᵉ fois par Russell en 11 séances qualificatives cette saison.

Fernando Alonso échoue de peu en Q2, mettant fin à sa série de quatre Q3 consécutives. Il a cependant battu son coéquipier Lance Stroll, pour la 23ᵉ fois d’affilée en qualifications.

Isack Hadjar manque lui aussi la Q3, rompant une série de quatre top 10 d’affilée.

Franco Colapinto (14ᵉ) réalise la plus mauvaise qualif d’Alpine en Autriche depuis 2022.

Chez Haas, Ollie Bearman bat Esteban Ocon pour la cinquième fois cette saison.

Lance Stroll est éliminé en Q1 pour la 7ᵉ fois de l’année.

Ocon aussi chute en Q1, pour la 6ᵉ fois cette saison déjà.

Carlos Sainz est éliminé en Q1 pour la troisième fois consécutive, une première dans sa carrière.

Enfin, Nico Hülkenberg (20ᵉ) est le plus lent en qualifs pour la première fois depuis Spa 2023.

La course

Pour la 1000e fois de l’histoire, la France était représentée parmi les pilotes, au départ d’un Grand Prix.

McLaren signe un nouveau doublé, le quatrième de la saison – un total que l’écurie n’avait plus atteint depuis 2007.

C’est la septième victoire en carrière pour Lando Norris, qui devient, avec Oscar Piastri, l’un des seuls pilotes à avoir remporté exactement sept courses pour McLaren.

Le dernier vainqueur de l’écurie McLaren F1 à Spielberg était David Coulthard en 2001.

Charles Leclerc termine 3ᵉ, avec un troisième podium en quatre courses. C’est son cinquième podium en Autriche, son meilleur bilan sur un circuit.

Hamilton égale son meilleur résultat de l’année (P4 à Imola également) – il s’était classé 4ᵉ ici au Red Bull Ring, l’an dernier pour Mercedes.

George Russell finit 5ᵉ, poursuivant une remarquable régularité : il n’a manqué les points qu’une seule fois cette année (Monaco, 11ᵉ).

Liam Lawson décroche une superbe 6ᵉ place, le meilleur résultat de sa carrière. Symboliquement il passe devant Yuki Tsunoda au classement !

Fernando Alonso enchaîne un deuxième top 7 consécutif, après celui du Canada.

Gabriel Bortoleto, 8ᵉ, entre pour la première fois dans les points, offrant à Sauber son meilleur résultat en Autriche depuis Raïkkönen en 2001 (4ᵉ).

Son coéquipier Nico Hülkenberg part dernier et finit 9ᵉ, signant un exploit. Il devient le premier pilote Sauber à marquer dans trois Grands Prix consécutifs depuis Bottas en 2022.

C’est aussi le premier double top 10 pour Sauber depuis le Qatar 2023.

Et c’est seulement la huitième fois en 32 ans d’histoire qu’un pilote remonte de la 20e place ou plus bas pour terminer dans le top 9.

Esteban Ocon prend la 10ᵉ place, son cinquième résultat dans les points cette saison.

Red Bull a vécu une journée noire sur ses terres : Verstappen abandonne dès le premier tour, mettant fin à une série de 31 arrivées dans les points consécutives. C’est la fin d’une autre série, celle de 77 courses d’affilée pour Red Bull avec au moins un point – quatre de moins que le record absolu de Ferrari.

Le Néerlandais avait déjà abandonné au départ après un contact avec une Mercedes : c’était à Silverstone en 2021.

Chez Williams, ni Albon ni Sainz ne voient l’arrivée : premier double abandon pour l’équipe depuis São Paulo 2024. Albon subit là son troisième abandon consécutif.

Kimi Antonelli ne voit pas non plus le drapeau à damier, son premier abandon au départ. Son seul résultat dans les points lors des cinq dernières courses reste son podium au Canada.