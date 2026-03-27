Les pilotes Mercedes F1 sont ’satisfaits’ de leur vendredi mais se méfient des McLaren
La concurrence s’affûte au Grand Prix du Japon
Andrea Kimi Antonelli a signé le deuxième chrono de la première journée d’essais du Grand Prix du Japon, derrière le surprenant Oscar Piastri, dont la McLaren MCL40 semble avoir retrouvé du rythme sur le tracé de Suzuka.
Mais le pilote Mercedes F1, auréolé de sa première victoire il y a deux semaines, reste positif pour la suite du week-end et se félicite d’une journée très productive, avec un programme mené à bien.
"Nous avons passé un vendredi plutôt satisfaisant ici à Suzuka. Nous avons mené à bien l’intégralité de notre programme et avons réussi à recueillir des données sur les trois types de gommes. Même si nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli, il nous reste du travail à faire. McLaren, en particulier, a semblé très rapide, et plusieurs autres voitures ne sont pas loin non plus" note Antonelli.
Il se félicite toutefois d’une base très solide en ce début de week-end : "La W17 se comporte bien, mais avec des conditions de vent changeantes et des pneus plus froids, il a été difficile d’enchaîner les tours."
"Améliorer l’équilibre général est donc notre objectif pour cette nuit et, si nous y parvenons, nous espérons pouvoir nous battre pour la pole position samedi. Cela pourrait être déterminant compte tenu de la difficulté que nous rencontrons habituellement pour dépasser ici. Voyons ce que nous pouvons faire demain."
Troisième temps derrière son équipier, George Russell admet que le rythme affiché par McLaren lors des essais libres de ce vendredi pour le Grand Prix du Japon était un peu surprenant.
"McLaren était plutôt rapide, donc c’était une petite surprise, pour être honnête," a déclaré Russell, qui était deux dixièmes plus lent que Piastri lors des EL2. "Il y a encore des améliorations à apporter, donc du travail à faire ce soir."
Interrogé sur le rythme réel de McLaren, Russell a suggéré que Mercedes devait encore progresser pour poursuivre son excellent début de saison, et que la menace de l’équipe de Woking était bien réelle.
"Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas authentique. Je pense que Lando a connu une journée difficile, mais Oscar a été très performant dès le premier tour ce matin."
"On verra bien en qualifications. Je pense qu’on a encore du potentiel et que les choses n’étaient pas encore optimales, surtout de mon côté avec la gestion de l’énergie. J’espère donc faire mieux demain."
"Je pense qu’il y a des différences assez importantes dans le déploiement des ressources entre les équipes et dans ce qui a été optimisé au fil du tour. Je pense qu’on n’a pas tout à fait trouvé la bonne formule, mais ça devrait être relativement facile à corriger."
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