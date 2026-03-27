Ferrari un peu en retrait malgré un vendredi sans accroc à Suzuka

La Scuderia Ferrari a mené à bien l’intégralité de son programme lors des essais libres du vendredi du Grand Prix du Japon, sur un circuit de Suzuka en constante évolution. Les conditions de piste, marquées par un niveau d’adhérence changeant – notamment en raison d’un resurfaçage partiel depuis l’an dernier – ont placé les équipes face à un défi d’adaptation tout au long de la journée.

Au volant de la SF-26, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont concentré leur travail sur les réglages de la monoplace. Les deux séances se sont déroulées sans encombre, permettant d’accumuler un volume conséquent de données, aussi bien sur un tour rapide que sur les relais longs en configuration course.

Malgré ce déroulement fluide, la Scuderia estime qu’il reste une marge de progression, en particulier en vue des qualifications. L’analyse des données collectées sera donc au cœur du travail de l’équipe avant les Libres 3 et la séance qualificative prévus demain.

Charles Leclerc, 5e temps, admet que "la journée a été plus compliquée pour notre équipe que lors des deux dernières courses, mais ce n’est que le premier jour du week-end."

"Notre rythme de course semble bon pour l’instant, même s’il y a encore un écart important avec les leaders. Nous allons nous concentrer sur l’amélioration de notre performance en qualifications pour demain."

Lewis Hamilton suivait son équipier dans la feuille des temps, avec le 6e chrono de la journée.

"La journée a été un peu délicate. La voiture n’est pas mauvaise dans l’ensemble, mais il nous manque un peu de rythme et l’équilibre n’est pas encore optimal. Nous allons travailler dur cette nuit pour améliorer les réglages et tenter de progresser pour demain."

"Nous pouvons faire mieux dans certains domaines, notamment au niveau du déploiement des moteurs, et si nous parvenons à tout mettre en œuvre, nous devrions être en mesure d’obtenir de meilleures performances."

Pressé d’en dire plus sur son manque de ressenti de sa F1 la radio, Hamilton ajoute que "c’est quelque chose de similaire à ce que nous avons déjà vécu ici."

"C’est un circuit incroyable. La voiture se comporte globalement bien. Elle n’est tout simplement pas assez rapide pour le moment, et je pense que c’est une question d’équilibre comme je l’ai dit. Nous devons travailler dur cette nuit pour essayer de trouver comment mieux la régler."

À la question de savoir s’il pensait que Ferrari pourrait se rapprocher samedi, il a répondu : "Difficile à dire. Au final, il y a beaucoup de temps dans les lignes droites – nous avons quatre dixièmes d’avance sur la McLaren au premier virage."

"Le déploiement de l’énergie est donc un facteur important, et je suis sûr que nous pouvons faire mieux de ce côté-là. Et puis, je pense que la voiture a encore du potentiel à exploiter si nous parvenons à trouver les bons réglages."

Bien qu’Hamilton ait apprécié la nouvelle réglementation de 2026, il a reconnu que la gestion de l’énergie était moins agréable à Suzuka.

"Le super-clipping, c’est vraiment pas terrible. Ce n’est pas génial d’être obligé de l’utiliser. À certains endroits, on arrive presque en roue libre, faute de puissance."

"C’est sans doute l’aspect le moins plaisant du changement de réglementation pour ce circuit. Mais sinon, la voiture se comporte vraiment bien dans ces sections, et c’est toujours un plaisir de la piloter."