Les pilotes ’aiment’ Imola et veulent que cette escale de la F1 ’continue’

Alors que le circuit d’Imola pourrait quitter le calendrier de la F1 dès la fin de cette saison, les pilotes ne sont pas favorables à cette idée. Lance Stroll a été le premier à expliquer qu’il aimerait garder cette étape au championnat, mais le pilote Aston Martin F1 comprend aussi la réalité commerciale autour du calendrier.

"J’aime venir ici. Il y a quelques circuits au calendrier qui sont très historiques et très agréables à piloter. C’est l’un d’entre eux. Ce serait dommage de le perdre. Mais nous avons 25 courses et beaucoup de pays veulent des courses. C’est difficile de les organiser toutes. J’espère que ce circuit restera, car j’aime venir ici" a déclaré Stroll.

Franco Colapinto adore l’Italie et autant Imola que Monza, et il espère que ce pays lui portera encore chance, comme l’an dernier quand il a fait ses débuts en Formule 1 à Monza, alors qu’il disputera ce week-end sa première course pour Alpine.

"J’aime Imola. J’aime l’Italie. J’ai de grands souvenirs et une grande histoire ici. J’ai commencé à Monza - c’était mes débuts en Formule 1 - et maintenant c’est Imola. Toujours en Italie, mais avec Alpine. J’adore Imola. C’est un grand circuit avec une grande histoire en Formule 1. Je pense que nous aimons tous venir ici."

"L’histoire qu’il apporte à ce sport, c’est un grand circuit, et c’est particulièrement intéressant de conduire une voiture de Formule 1 ici. Il y a des virages spécifiques - c’est un circuit à l’ancienne, c’est très agréable à conduire. Alors oui, je vais essayer de profiter de ce week-end et j’espère que ça va continuer."

Oscar Piastri adore également Imola mais admet que si un GP italien doit partir, il préfère celui-ci à un départ de Monza : "C’est un super circuit. Je n’y ai couru qu’une seule fois, mais il fait partie de mes favoris. Je pense que le fait d’avoir deux courses dans le même pays, avec le nombre de candidatures venant du monde entier, n’a peut-être plus beaucoup de sens."

"Et lorsque vous avez Monza comme deuxième course en Italie... il est assez difficile de ne pas aller à Monza. Je pense qu’il y aurait des émeutes si nous n’y allions pas ! Pour moi, nous devons donc veiller à préserver l’histoire. Zandvoort va disparaître, Spa va faire l’objet d’une rotation, ce qui ne me réjouit guère."

"Nous devons simplement veiller à ne pas perdre ces circuits historiques. D’accord, ce n’est peut-être pas le meilleur circuit pour des courses - pas le meilleur pour les dépassements - mais en termes d’expérience ultime de pilotage d’une voiture de F1, c’est en haut de la liste. Nous devons en tenir compte."

Andrea Kimi Antonelli est un local de l’étape et il aimerait évidemment voir le circuit rester au programme : "J’aimerais qu’il reste au calendrier. C’est un circuit tellement unique. Comme je l’ai déjà dit, il est technique, il n’est pas facile, surtout sur un tour, de tout mettre en place."

"C’est une piste à l’ancienne, assez bosselée. Ce sont tous des éléments qui le rendent spécial. L’histoire de ce circuit est incroyable. J’aimerais vraiment que ce circuit reste au calendrier l’année prochaine et pour les années à venir."