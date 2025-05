Norris : ’Il n’y a pas que les pneus’ pour expliquer la domination de McLaren F1

Lando Norris réfute le fait que la domination de McLaren F1 provienne uniquement de l’économie des pneus dont fait preuve la MCL39. Selon lui, il ne faut pas négliger les performances de sa monoplace, en dépit du fait que le team de Woking ne parvienne pas à être aussi à l’aise sur un tour que sur les longs relais.

"Il est très difficile de le savoir, pour être honnête. Beaucoup de gens parlent des pneus tout le temps, mais il n’y a pas que les pneus. Il y a beaucoup de choses différentes que nous faisons bien, y compris l’équilibre et les performances de la voiture" a déclaré le pilote britannique.

"Tout ce que nous avons à faire, c’est de continuer à nous concentrer sur notre travail. Nous n’avons pas eu d’évolutions ou d’améliorations majeures, contrairement à d’autres équipes, alors nous prenons notre temps et nous nous assurons de faire les choses à notre manière, et j’en suis heureux."

"Mais tout le monde se rapproche le samedi, vous savez, il y a beaucoup d’autres équipes de milieu de peloton qui rattrapent leur retard et bouclent parfois très vite avant de redescendre le dimanche. Je pense donc que la Formule 1 est aujourd’hui très serrée."

"On peut encore voir de grandes différences en matière d’écarts le dimanche, mais nous voyons parfois Alpine ou AlphaTauri (sic) là-haut à certains moments. Et, oui, je pense que cela donne parfois une compétition inattendue le samedi."

"Nous savons toujours que nos bonnes performances sont celles du dimanche, mais nous voulons améliorer les samedis, alors nous essayons de travailler aussi dur que possible pour nous assurer que nos performances du samedi augmentent."

Malgré quelques difficultés en qualifications, Norris ne veut pas que l’amélioration des performances sur un tour se fasse aux dépens des courses, et il s’inquiète de la proximité de ses rivaux : "Nous avons vu depuis le début de la saison que Red Bull n’est pas loin, et que Mercedes peut l’être aussi."

"Les deux équipes nous ont battus à plusieurs reprises. Elles font du bon travail. Je pense qu’il est clair que nous faisons un meilleur travail à la fin de la journée, parce que tous les points ne viennent pas seulement le samedi, et c’est là qu’ils ont fait un meilleur travail à certains moments."

"Mais chaque course est importante et nous savons que, oui, ils ont des améliorations et qu’ils parlent beaucoup. En fin de compte, nous devons simplement faire du bon travail le dimanche, et c’est là que nous nous concentrons. Nous devons donc continuer à nous concentrer sur nous-mêmes et tout ira bien."