Ferrari : Vasseur ne désigne pas de coupable pour ’les erreurs’ commises sur la SF-25

Que se passe-t-il chez Ferrari cette saison ? Le départ d’Enrico Cardile est-il la raison du manque de performance de la Ferrari SF-25 ? Son nouveau concept, avec un changement de suspension avant (à tirants), a-t-il été mal abordé ?

Et Loïc Serra, qui le remplace depuis quelques mois, est-il la hauteur et bien intégré ?

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a été invité à répondre aux critiques qui montent sur les contre-performances de Ferrari en ce début de saison.

"C’est globalement la même chose depuis trois ans. Nous avons commis quelques erreurs avec la voiture, mais nous savons où nous améliorer," lance-t-il.

"Lorsque Loïc est arrivé à Maranello il y a six mois, la voiture actuelle était déjà définie à environ 90 %. Ensuite, bien sûr, cela dépend des éléments individuels, mais les décisions clés du projet étaient déjà prises."

"Je parle de la répartition du poids, de l’empattement, du concept général, etc. C’est un élément qui affecte toutes les équipes lors d’un changement de direction technique."

Serra doit donc composer avec une F1 qu’il n’a pas conçue, ce qui ne facilite pas les choses. Mais Vasseur n’y voit pas non plus une excuse.

"95 % de l’équipe est la même que celle qui a travaillé sur les projets 2023, 2024 et 2025. Je suis convaincu que ce n’est pas parce qu’un projet rencontre des problèmes que la structure ne fonctionne pas."

"J’ai une grande confiance en notre groupe de travail ; nous savons que nous devons progresser, mais c’est une constante en sport automobile. Même en tête, on sait qu’il faut continuer à progresser, sinon on s’expose aux attaques de la concurrence."

"Cette année, nous avons probablement commis quelques erreurs avec la voiture. Nous devons faire mieux, mais la motivation et l’état d’esprit sont là. Je suis sûr que nous devons simplement continuer à progresser et à identifier et résoudre les problèmes."

"Nous terminons souvent les week-ends de course avec le sentiment de ne pas avoir exploité le maximum de la voiture. Tant que nous avons ce sentiment, je ne peux pas dire que je connaisse le potentiel exact du projet. C’est pourquoi je pense qu’il y a encore des signes d’amélioration."