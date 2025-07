Les F1 de 2026 seront une ’charge mentale’ pour les pilotes au volant

Les pilotes de F1 affirment que les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur en 2026 exigeront un ajustement mental majeur, certains remettant ouvertement en question leur impact sur le spectacle et la pureté de la conduite.

Jeudi, à Spa, plusieurs grands noms ont évoqué la transition vers une plus grande électrification, des châssis plus légers et des systèmes de gestion de l’énergie complexes, une orientation technique que Lance Stroll a récemment qualifiée de frustrante et "différente de la Formule 1 dont je suis tombé amoureux".

Lando Norris, candidat au titre 2025, a exprimé des sentiments mitigés. Le pilote McLaren a déclaré que les nouvelles voitures sont "bonnes, mais d’une manière différente" et qu’elles sembleront plus lentes et moins spectaculaires.

"Vous freinez plus tôt à la fin d’une ligne droite, ce qui rend la course moins impressionnante pour les fans" a déclaré Norris. "La Formule 1 est le summum du sport automobile et de la vitesse, et vous n’obtiendrez presque rien de mieux que ce que nous avons eu ces dernières années."

Il a aussi exprimé son inquiétude face à l’augmentation de l’artificialité : "Je ne veux pas que cela devienne trop faux ou scénarisé... je veux juste conduire, passer les vitesses, et être à la limite."

Néanmoins, Norris reconnait l’attrait d’un nouveau départ et d’une nouvelle ère : "Certaines choses seront meilleures, d’autres moins, mais c’est un nouveau défi. Et j’ai vraiment hâte de le relever."

De son côté, Carlos Sainz estime que les voitures de Formule 1 de 2026 seront si complexes qu’elles seront une véritable charge au volant pour les pilotes, alors que les inquiétudes continuent de croître quant à l’impact des nouvelles réglementations.

Le pilote Williams F1 a déclaré que les moteurs de nouvelle génération augmenteront considérablement la charge de travail des pilotes, même s’il s’attend à ce que les concurrents s’adaptent progressivement à ces changements.

"C’est très compliqué, cela occupe beaucoup d’espace dans votre cerveau pendant que vous conduisez" a déclaré l’Espagnol. "Mais si vous demandez à Lewis [Hamilton], il a vécu le grand changement de réglementation entre 2013 et 2014, passant d’un V8 normal à un V6 complexe avec gestion de la batterie et tout le reste."

"À l’époque, cela a été un choc de voir à quel point le pilote devait réfléchir à des choses auxquelles nous n’aurions jamais pensé auparavant avec le V8. Mais ensuite, nous nous y sommes tous habitués, nous l’avons tous adopté et maintenant, cela nous semble normal."

"L’année prochaine, ce sera un peu la même chose. Au début, nous nous dirons tous ’mais qu’est-ce qui se passe ici, pourquoi devons-nous faire tout cela et pourquoi la voiture semble-t-elle différente à chaque tour ?’ Mais ensuite, lorsque nous commencerons à courir avec et que les courses se succéderont, tout semblera plus naturel."

"Nous y serons plus habitués et cela deviendra la norme. La grande question est de savoir si cette normalité sera meilleure que l’ancienne. C’est la question à un million de dollars sur laquelle tout le monde veut avoir son mot à dire et tout le monde veut avoir une opinion."

"Mais en tant que pilotes, nous nous adapterons simplement à ce qu’on nous donnera. Nous irons aussi vite que possible, si nous devons changer davantage de rapports pendant le tour, nous le ferons et nous deviendrons bons dans ce domaine, comme nous le faisons toujours."

Alex Albon a fait écho aux sentiments de son coéquipier en déclarant que les voitures de 2026 changeront radicalement le style de pilotage : "C’est difficile à conduire. La charge mentale pour le pilote est également élevée."

"Il est très important de savoir comment utiliser le moteur et le déploiement d’énergie, et il faut apprendre un style de conduite différent, mais cela fait partie du règlement. Au final, c’est une question de technologie. De notre côté, je n’ai pas été très surpris par la voiture et ses performances."

"Il s’agissait plutôt de me familiariser avec le groupe motopropulseur et de comprendre comment en tirer le meilleur parti. L’une des principales préoccupations des équipes est la possibilité que les voitures manquent d’énergie hybride dans les longues lignes droites, ce qui pourrait obliger les pilotes à lever le pied et à rouler en roue libre de manière excessive."

"Au final, je veux juste de bonnes courses. Nous voulons tous de bonnes courses. Je ne pense pas que la vitesse des voitures ou la façon dont elles sont conduites vont beaucoup changer."

"Je ne pense pas que cela va devenir un peu comme en Formule E, où l’on sait qu’il y a d’énormes moments de lift and coast, de roue libre et tout ce genre de choses. Mais je ne pense pas que cela changera beaucoup."

Albon a déclaré que les nouvelles réglementations récompenseront les pilotes qui sont prêts à s’adapter et qui ont une meilleure compréhension des nouveaux moteurs, même si ce défi ne le dérange pas.

"Je ne me plains pas. Je dis simplement que c’est différent. C’est vraiment différent à conduire. Les pilotes qui vont vraiment bien s’en sortir sont ceux qui sont capables de s’adapter."

"Il faudra avoir une approche très ouverte sur la façon de conduire ces voitures, et je pense que les pilotes qui ont la capacité de les conduire et de comprendre comment les conduire seront les meilleurs."

"Le pilote a beaucoup à faire. Je ne pense pas que tout dépendra uniquement de ses talents dans les virages. Un pilote intelligent, capable de comprendre le système et d’en tirer parti, de comprendre son fonctionnement et de l’utiliser efficacement, trouvera également des performances dans ce domaine."