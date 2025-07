Wolff : Une association Russell - Verstappen, c’est refaire Prost - Senna

Les discussions menées par Mercedes F1 avec Max Verstappen et son management n’ont pas influencé le limogeage de Christian Horner de Red Bull Racing.

C’est ce qu’affirme aujourd’hui Toto Wolff, dans le paddock du Grand Prix de Belgique, qui répondait aux diverses spéculations d’hier et de ce matin à Spa.

Le directeur de Mercedes en Formule 1 estime que la chute de Horner est due avant tout à bien d’autres paramètres.

"Non, les discussions en cours ne sont pas la raison de son départ. Il y a beaucoup plus de choses en arrière-plan que nous ignorons probablement concernant Red Bull."

"En tant que directeur d’équipe chez Mercedes, je m’occupe aussi des pilotes et je dois explorer ce que Max va faire dans les prochaines années, et pas seulement l’année prochaine."

Sur l’impact du limogeage de Horner sur l’avenir de Verstappen, il ajoute : "Je pense que les pilotes rechercheront toujours la voiture la plus rapide, bien plus que des incitations financières."

"Il s’agit d’avoir la voiture la plus rapide à court ou moyen terme et d’analyser la situation des équipes. C’est ce que Max et tous les autres font."

On a demandé à Wolff d’être franc : peut-on vraiment imaginer une association Verstappen - Russell l’an prochain ?

"Tout cela est tiré par les cheveux. Je souhaite conserver Kimi et George en l’état actuel. Tout le reste n’est pas réaliste. Si vous avez une association Russell-Verstappen, c’est refaire Prost-Senna."

Alors ce serait un duo Verstappen - Antonelli qui pourrait être envisagé ? Wolff répond comme Max Verstappen : pas de garantie à 100% ! Une porte laissée ouverte donc.

"La possibilité que George et Kimi forment notre équipe en 2026 est forte, même si rien n’est sûr à 100 %, que ce soit l’équipe de l’an prochain."

Est-ce donc la raison qui empêche Mercedes de signer Russell ?

"C’est tout à fait normal. Et chaque pilote veut une meilleure voiture et plus d’argent. Ce ne sera pas un élément crucial des négociations."

"George a déclenché une avalanche médiatique avec la révélation de nos discussions ! Parfois, je suis peut-être naïf, mais j’essaie d’être transparent avec les pilotes et je leur ai dit : ’Écoutez, j’ai l’obligation d’explorer ce que Max fera dans les prochaines années’."

"Et je pense qu’il a fait ça pour montrer qu’il est conscient de ce qui se passe et qu’il n’y a rien qui se passe derrière son dos, et ça me va."

"Je suis optimiste, George dormira bien pendant les vacances d’été."

Wolff risque par contre de perdre son 3e pilote. Selon lui Valtteri Bottas mérite un baquet à temps plein en 2026, avec un retour qui pourrait se faire chez Cadillac F1.

"Il mérite un volant. Nous avons le meilleur troisième pilote et le meilleur pilote de réserve que l’on puisse imaginer."

"Je sais que Valtteri sera dans le rythme. Son encadrement de Kimi est incroyable. Il le fait avec brio."

"On le voit, regardant les données et donnant des conseils de trajectoire à Kimi, basés sur les données embarquées des autres pilotes."

"Il mérite un baquet et je serais content pour lui s’il y parvient."