Williams F1 annonce un renfort de poids en provenance de Mercedes

Williams F1 a annoncé la nomination de Dan Milner au poste d’ingénieur en chef pour la technologie véhicule, apportant ainsi à l’équipe des années d’expérience couronnées de succès en championnat. En effet, Milner a passé 14 ans au sein de l’organisation basée à Brackley, chez Honda, Brawn et Mercedes F1.

Durant son passage à Brackley, Dan a contribué à neuf titres constructeurs et sept titres pilotes, et il a évolué de rôles en simulation et conception vers des postes de haute direction, passant notamment six ans à la tête de l’intégration du groupe motopropulseur et de la conception des transmissions.

Plus récemment, en tant que Chef Ingénieur pour la R&D, il a dirigé une équipe chargée des programmes de développement et d’essais. En dehors de la F1, il a occupé des postes de conception de haut niveau pour la Coupe de l’America avec Ineos Britannia, tout en travaillant dans le secteur de la défense.

Chez Williams, il sera responsable de la technologie véhicule, pilotant la performance sur la voiture et hors piste grâce à des programmes technologiques intégrés. Il accélérera ainsi le développement du matériel, de la simulation, des tests et de la qualité, de sorte à accélérer le processus de passage de ces technologies sur la voiture.

"Je suis ravi de rejoindre Atlassian Williams F1 Team en tant que Chef Ingénieur pour la Technologie Véhicule. Après 20 ans d’association avec Brackley, c’est le bon moment pour relever un nouveau défi" a déclaré Milner.

"Williams a un plan clair et ambitieux pour progresser, et j’ai hâte d’apporter mon expérience et mes connaissances pour aider à accélérer ce voyage. Je suis impatient de rencontrer l’équipe, de découvrir l’organisation et de me mettre au travail pour transformer les idées en performance sur la piste."

Matt Harman, directeur technique de l’équipe, s’est félicité d’un renfort de poids du côté du département technique : "Dan apporte une vaste expérience et un leadership affirmé. Il a dirigé des programmes majeurs en R&D et en groupes motopropulseurs, transformant les idées en performance, et il sait comment fédérer les équipes pour obtenir des résultats."

"Dan sera au cœur de notre plan technologique pour le véhicule et de la conversion de l’innovation en gains de performance constants sur la piste. Nous sommes donc ravis de l’accueillir parmi nous alors que nous poursuivons nos projets pour ramener Williams F1 à l’avant de la grille."