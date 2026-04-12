Début de saison raté pour Williams : Vowles peut-il vraiment se dédouaner ?

Avec une entrée dans la nouvelle ère de la F1 bien plus compliquée que prévu pour Williams F1, James Vowles pourrait encore compter sur un argument de poids en cas de critiques qui viendraient à le viser particulièrement pour ce semi-échec. Un argument que David Coulthard n’hésite pas à qualifier de véritable "planche de salut".

L’écurie britannique travaille actuellement à alléger sa FW48, une monoplace en surpoids qui peine à délivrer son potentiel. Carlos Sainz a aussi récemment évoqué un retour d’un ancien mal chez Williams : une tendance à rouler "sur trois roues", symptôme d’un déséquilibre chronique.

Malgré l’apport du moteur Mercedes, déjà réputé pour être la référence en 2026, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes : seulement deux points inscrits lors des trois premières manches de la saison.

Ce début d’exercice contraste avec la dynamique positive enclenchée depuis l’arrivée de Vowles à la tête de l’équipe en 2023, marquée par une remontée progressive dans la hiérarchie. Mais 2026, pourtant ciblée comme une année clé par Williams, s’apparente pour l’instant à un coup d’arrêt.

Invité du podcast Up To Speed, Coulthard s’est exprimé sur la situation de Vowles, évoquant la pression potentielle qui pourrait peser sur ses épaules. L’ancien pilote a alors rappelé une anecdote remontant à son passage chez McLaren, en 1996.

Cette année-là, ni lui ni son coéquipier Mika Häkkinen n’étaient parvenus à décrocher la moindre victoire. Face aux difficultés, Ron Dennis, alors patron de McLaren, avait tenu un discours resté marquant.

"Je me souviens que Ron Dennis, qui était propriétaire et directeur de McLaren à l’époque, m’avait dit, lorsque nous étions en difficulté en 1996 : ’Je ne conçois pas la voiture, je ne la construis pas, je ne la pilote pas. Donc j’ai du mal à comprendre quelle partie de ce problème vient de moi’."

Pour Coulthard, cet argument pourrait parfaitement s’appliquer aujourd’hui à Vowles.

"C’est ce que James pourrait dire si la voiture est en surpoids et ne performe pas. Il ne l’a pas conçue."

En filigrane, l’analyse de Coulthard soulève la question du rôle réel d’un directeur d’écurie dans la performance pure d’une monoplace. Si Vowles est responsable de la structure globale, de la stratégie et de la direction technique, il n’est pas directement impliqué dans la conception détaillée de la voiture actuelle.

D’autant que l’ingénieur britannique avait pris soin de tempérer les attentes autour de 2026, malgré le fait que cette saison ait été longtemps priorisée en interne.

Reste que, dans un environnement aussi exigeant que la Formule 1, les résultats demeurent le juge de paix. Et même si Vowles peut s’appuyer sur cet argument pour relativiser sa responsabilité directe, la pression pourrait rapidement monter si Williams ne parvient pas à redresser la barre.